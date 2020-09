Oberhavel

Etliche Verkehrsteilnehmer, die am Sonnabend auf den Straßen Oberhavel unterwegs waren, werden sich verwundert die Augen gerieben haben. Zwischen 13.30 Uhr und etwa 18 Uhr zog sich eine lange Fahrzeugschlange durch die Landschaft. Überwiegend bestand sie aus „Kultvögeln“, eine Interessengemeinschaft, in der alle Mitstreiter, egal ob aus Germendorf, Leegebruch, Zehdenick, Birkenwerder, Hohen Neuendorf oder auch einem anderen Ort außerhalb des Kreises, eines gemeinsam haben: Die Liebe zu nostalgischen DDR-Fahrzeuge. Ganz gleich, ob es sich dabei um Zweiräder, um Pkw, den guten alten Barkas (B 1000) oder auch Lkw handelt. Eigentlich trifft sich die Menge einmal im Jahr zu einem gemütlichen Beisammensein in Germendorf. Coronabedingt, wurde auf diese Zusammenkunft dieses Mal verzichtet.

Rund 170 Fahrzeuge waren an der Ausfahrt am Sonnabend beteiligt. Die Schlange reichte an der Schranke in Neulöwenberg (B 167) weit zurück. Quelle: privat

Anzeige

Dafür sind die Kultvögel gemeinsam ausgeflogen. In einem langen Konvoi ging es von Germendorf über Hohenbruch, Rüthnick, Herzberg und Lindow nach Meseberg. „Weil Bundeskanzlerin Angela Merkel aber offensichtlich gerade nicht im Gästehaus der Bundesregierung zu Gange war, sind wir nach einer ersten kurzen Pause relativ zügig weitergefahren“, sagt Heino Sandig. Der Germendorfer war mit seinem B 1000 (Baujahr 1989) dabei. Der Barkas, so meinte der 43-Jährige, fungiere bei Ausflügen immer so ein wenig als Pannen- und Versorgungsfahrzeug. Er habe stets etwas Werkzeug, Sprit und auch Getränke an Bord. Aber erstaunlicherweise sei der Pulk aus fast 170 Fahrzeugen völlig pannenfrei über die rund 100 Kilometer lange Strecke gekommen. Zwei Lkw W 50 und ein Tatra bildete die Nachhut.

Weitere MAZ+ Artikel

Besuch im DDR-Museum auf dem Gelände des ehemaligen Umformerwerkes in Neulöwenberg. Quelle: privat

Von Meseberg ging es nach Neulöwenberg, wo das DDR-Museum von Björn Kresz, dass der Eisenbahner im dortigen ehemaligen Umformerwerk eingerichtet hat, besichtigt wurde. Viele Leute, die bei der Ausfahrt dabei waren, so sagt Heino Sandig, hätten diese erstaunliche Sammlung bislang noch nicht gekannt und seien begeistert gewesen.

Von Bert Wittke