Oranienburg

Ein Ladendieb, der am Dienstag in einem Schuhgeschäft in der Oranienburger Friedensstraße fünf Paar Schuhe entwendet hatte und auf der Flucht am Kreisverkehr in der Walther-Bothe-Straße von der Polizei festgenommen wurde, ist am Mittwochmittag am Amtsgericht in Oranienburg vorgeführt worden. Die Richterin verurteilte den Mann zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagessätzen zu 40 Euro (1800 Euro) und entließ ihn dann aus der Obhut der Justiz und der Polizei.

Von MAZonline