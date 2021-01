Oranienburg

Mit einer gewissen Portion Stolz präsentierte der Landkreis Oberhavel am Mittwoch seine neue Homepage. Modern, nutzerfreundlich und responsiv möchte sich der Landkreis mit seiner neugestalteten Internetplattform präsentieren. „Die alte Seite war im Jahr 2013 konzipiert worden. Zwar waren die verfügbaren Inhalte immer auf dem neuesten Stand, aber optisch war die Seite nicht mehr zeitgemäß. Das ist jetzt anders. Außerdem konnten wir die Barrierefreiheit verbessern“, zeigte sich Landrat Ludger Weskamp erfreut über den Fortschritt im Onlineangebot. Allerdings gab es bereits am Tag der Veröffentlichung der neuen Homepage massive Kritik. Lokale Unternehmer können nicht nachvollziehen, warum der Auftrag an eine Lübecker Firma vergeben wurde.

Rene Nitschke betreibt zwei Firmen in Oranienburg. Quelle: Privat

„Ich finde es sehr schade, dass man gerade in Coronazeiten nicht verstärkt auf die einheimische Wirtschaft setzt“, macht unter anderem der Oranienburger Rene Nitschke seinen Ärger Luft. „Leider überrascht mich das aber auch nicht, dieses Prozedere war in der Vergangenheit schon oft so“, so der 32-Jährige, der selbst zwei Firmen in Oranienburg leitet. Dabei geht es Rene Nitschke nicht um sein eigenes Portfolio, sondern um das Zueinanderfinden zwischen Landkreis und hiesiger Wirtschaft: „Ich denke, dass die Wirtschaft im Landkreis sehr viel zu bieten hat und mit Kompetenz punkten kann. Es darf nicht immer um die vielleicht günstigsten Preise gehen, sondern um die Stärkung der eigenen Region.“ Nitschke ist seit einigen Jahren Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren und kann da eben diesen Zusammenhalt erkennen. „Wenn dort Veranstaltungen geplant wurden, hat man immer versucht lokale Unternehmen mit einzubinden. Das wünsche ich mir für die Zukunft auch von den öffentlichen Stellen, sei es Landkreis, Stadt oder von den Kommunen.“

Landkreis verteidigt Vergabe an Lübecker Firma

Der Landkreis Oberhavel hat umgehend auf die Kritik reagiert und äußert sich dahingehend wie folgt: „Die Leistung des grafischen Relaunchs wurde im Jahr 2018, also weit vor der Coronapandemie, auf Basis bestehender vertraglicher Bindungen zwischen dem Landkreis Oberhavel und dem Softwareentwickler Advantic beauftragt. Grundlage der vertraglichen Bindungen des Landkreises mit Advantic ist ein öffentliches Vergabeverfahren. Bei Vergabeverfahren ist der Landkreis Oberhavel grundsätzlich an die Vergabeordnung des Landes Brandenburg gebunden. Eine Bevorzugung von Oberhaveler Unternehmen ist demnach ausgeschlossen. Wir freuen uns aber immer, wenn regionale Unternehmen Vergabeverfahren gewinnen. Ein Beispiel ist die Neugestaltung von zwölf Schulwebseiten kreiseigener Schulen, mit der kürzlich eine Hennigsdorfer Agentur beauftragt worden ist.“

Von Knut Hagedorn