Schmachtenhagen

Seit Juni 2019 ist Katrin Kittel (FWO/Piraten) Ortsvorsteherin von Schmachtenhagen. Zusammen mit Ulf Azone ( CDU), Günter Lehmann ( Die Linke) und Thomas Lehmann ( SPD) ist die 51-Jährige bemüht, die Anliegen der Dorfgemeinschaft umzusetzen. Nicht alles funktioniert dabei so wie gewünscht, wie Kittel im Interview unter anderem berichtet.

Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Wie hat sich das Handeln und Wirken seitens des Ortsbeirates verändert?

Anzeige

Katrin Kittel: Natürlich war die Arbeit als Ortsbeirat nicht einfach, zumal vieles coronabedingt ausgefallen ist. Aber wir haben versucht, dennoch vieles zu bewirken, es wurde halt viel telefoniert im Vorjahr. Trotz Corona bleiben erfreulicherweise aber unsere Bürger sehr aktiv und versuchen sich am Wirken im Ort mit einzubringen.

Welche Projekte oder Maßnahmen konnten 2021 umgesetzt werden?

Leider nur Kleinigkeiten, die aber auch sehr wichtig sind. So wurde ein Schaukasten in Schmachtenhagen-Ost errichtet, der Schaukasten am Gutshaus wurde versetzt und ist nun besser sichtbar. Ein Mülleimer steht nun neben der Bank am Friedhof. Wichtig für den Ort waren auch die Errichtung der Bushaltestelle in Bernöwe, da war die Bürgerinitiative „Zukunft Bernöwe“ sehr aktiv. Auch die Eröffnung des Neubaus der Kita „Bäkestrolche“ ist ein Meilenstein für unseren Ort. Sehr habe ich mich gefreut über die Pflanzung von 43 neuen Bäumen im Ort, dort lief die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Oranienburg sehr gut. Diese wurden in der Dorfstraße und am Anger gepflanzt. Auch wir als Ortsbeirat haben im Vorjahr drei Bäume pflanzen lassen und werden auch dieses Jahr zwei pflanzen.

Welche Anliegen sollen 2021 realisiert werden?

Ganz oben auf der Agenda stehen da die Straßenquerungen auf der Dorfstraße, die seit 2019 fest eingeplant sind. Da hoffe ich auf baldige Umsetzung. Zudem benötigen wir Radwege im Bereich der B 273. Das sind sicherlich zwei sehr wichtige Themen für unseren Ort. 2021 wird auch ein Glockenturm auf dem Friedhof in Bernöwe entstehen, auch hier ist die Bürgerinitiative federführend und wir unterstützen sehr gerne.

Welche Ereignisse aus dem Jahr 2020 blieben Ihnen besonders in Erinnerung?

Da fällt mir sofort der Projektzirkus ein. Auch wenn wir als Ortsbeirat da nicht wirklich viel beitragen konnten, war es ein tolles Erlebnis für unsere Schulkinder. Sehr schade fand ich, dass keine Feste stattgefunden haben. Das waren immer Gegebenheiten, um das Wir-Gefühl zu stärken. Ich hoffe, dass dies in diesem Jahr wieder möglich ist.

Welche Wünsche haben Sie für 2021?

Unsere Hortsituation im Ort ist miserabel, da muss dringend eine Verbesserung her. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass die Pläne für die Neubelebung des Geländes vom Oberhavel Bauernmarkt weiter vorangetrieben werden. Und ich würde mir langfristig wünschen, aus der alten Kita ein Gemeinschaftshaus bilden zu können, der alle Vereine unter einem Dach verbindet.

Von Knut Hagedorn