Oranienburger Praxis-Team: Eine für alle, alle für eine

„Wir sind als Team noch fester zusammengewachsen“, sagt Bettine Fieberg und schaut in die Runde. Da sitzen drei weitere Frauen, schauen einander lächelnd an und nicken heftig. „Wie eine Familie“, fügt Pia Meinke hinzu. Alle zusammen bilden sie die Mannschaft der Praxis von Bettine Fieberg, Fachärztin für Allgemeinmedizin in der Oranienburger Mittelstraße 18. Die vergangenen Wochen und Monate der Corona-Pandemie haben ihnen eine Menge abverlangt. Oft mehr, als mancher vermuten mag. Manchmal sind sie dabei in die Nähe ihrer Belastungsgrenzen gekommen. Und haben doch immer weitergemacht. Aufgeben und daheim bleiben, war nie eine Option für sie. Das nötigt Respekt ab, verdient Anerkennung.

Nicht Angst um sich selbst, aber Angst um die Familie

Natürlich arbeiten sie in der medizinischen Versorgung und sind angetreten, anderen Leuten zu helfen. Aber auch sie sind letztlich nur Menschen und leben in derselben Gefühlswelt wie du und ich. „Ihre erste Reaktion war schon Panik“, sagt Antje Schattenberg. Die 32-jährige Schwester hat zwei Kinder daheim, einen zweijährigen Jungen und ein zehnjähriges Mädchen. Und ihr Mann arbeitet im Pflegebereich. „Bevor die Notbetreuung nicht geregelt war, habe ich Angst gehabt, was mit den Kindern werden wird“, sagt Schwester Antje. Eine Woche lang habe sie im Regen gestanden, bevor klar war, dass die Kids betreut werden. „Um mich selbst habe ich mir weniger Gedanken gemacht“, sagt sie. Es sei die Familie gewesen, die sie immer wieder beschäftigt habe.

Einige Leute glauben, Corona sei schon vorbei

„Das war schon ein mulmiges Gefühl“, findet Pia Meinke. Die 24-Jährige sei verunsichert gewesen. Die vierjährige Tochter in der Notbetreuung und wie sie selbst täglich den Gefahren einer Ansteckung ausgesetzt. Das zerre zwangsläufig an den Nerven. „Und in der Praxis gab es beinah täglich Neuerungen“ fügt Bettine Fieberg hinzu. Das ganze Sprechstundensystem habe umgestellt werden müssen. Das sei nicht bei allen Patienten sofort auf Verständnis gestoßen. Ein Zustand, der auch jetzt zu beobachten sei. Einige Leute glaubten jetzt, das sei es mit Corona gewesen und sie müssten sich nicht mehr an Abstandsvorschriften und Hygieneregeln halten. Doch das sei ein gefährlicher Irrglaube. „Wer zu uns reinkommt, muss immer noch einen Mundschutz tragen“, sagt Pia Meinke. Und wer keinen habe, müsse eben in der Praxis einen erwerben. Dort gebe es sie zu kaufen.

Lieferung von Schutzbekleidung und Desinfektionsmitteln schleppend

„Das war natürlich nicht immer so“, sagt Bettine Fieberg. Anfänglich habe ihre Praxis große Probleme gehabt, an Schutzbekleidung und Desinfektionsmittel heranzukommen. Die eigenen Vorräte seien schnell aufgebraucht gewesen. Manchmal habe man geglaubt, die Oranienburger seien die Letzten, denen solche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. „Einige Zeit waren wir diesbezüglich die reinsten Selbstversorger“, sagt Bettine Fieberg. „Ich habe mal fünf Stücken Seife gekauft und wurde dafür an der Kasse wie ein Hamsterkäufer angeschaut“, erinnert sich Pia Meinke. Dabei habe sie doch nur für jedes Waschbecken in der Praxis ein Stück eingepackt. Man hatte nach einer gewissen Zeit einfach nichts mehr auf Lager. Dabei wurden Hygieneartikel und Desinfektionsmittel doch so dringend gebraucht – in der Praxis, aber auch bei Hausbesuchen oder der medizinischen Versorgung von Heimpatienten. Zum Glück habe sich das jetzt eingespielt und werde hoffentlich für die Zukunft eine Warnung sein. Ein Land müsse einfach in der Lage sein, diese Sachen selbst zu produzieren und im Notfall ausreichend auf Lager zu haben.

Sind in den vergangenen Wochen und Monaten noch mehr zusammengewachsen: die Fachärztin für Allgemeinmedizin Bettine Fieberg (vorn) und ihre Schwestern Catharina, Pia und Antje (v.l.). Quelle: Bert Wittke

„Manchmal fand ich die Situation schon irgendwie gruselig“, denkt Antje Schattenberg zurück. Die sonst so bewegte Stadt sei oftmals so leer und still gewesen. Und dann habe sie sich gefragt: „Sind wir eigentlich die Einzigen, die noch zur Arbeit gehen?“ Nach näherer Betrachtung und Überlegung habe sie diesem Umstand aber auch Positives abgewinnen können. „Wir durften noch arbeiten gehen“, sagt sie. „Mussten nicht auf Homeoffice mit alle den damit verbundenen Schwierigkeiten umsteigen. Und wir sind gesund geblieben. Aber man sollte auch nicht verschweigen, dass einem auch immer die Angst im Nacken sitzt.“ Man sei sich bewusst, in einem Bereich tätig zu sein, der stärker gefährdet ist als andere. Und so mache man sich Gedanken um seine Lieben, um die Kinder und um die Eltern. Das gehe nicht spurlos an einem vorbei.

Dankbarkeit der Leute als schönster Lohn

„Aber es ist schön, wenn man spürt, wie dankbar die Leute dafür sind, dass wir zuverlässig unseren Dienst tun“, unterstreicht Antje Schattenberg. Sie merke dies vor allem, wenn sie bei Patienten in Heimen ist. „Und da kannst du auch nicht gleich wieder gehen, wenn du Blut abgenommen hast“, sagt sie. Die Leutchen seien in diesen Corona-Zeiten lange von der Umwelt abgeschnitten gewesen. Sie freuen sich, wenn jemand kommt, mit ihnen redet und Mut zuspricht. Und sie hätten Fragen: Wie sieht es da draußen aus? Ist es immer noch so schlimm oder normalisiert sich das Leben langsam wieder? Schwester Antje überlegt kurz und fügt dann hinzu: „Ich mache den Job gerne. Er verschafft mir innerliche Befriedigung.“

Das Telefon stand nie still

Obwohl sich natürlich coronabedingt weit weniger Patienten in die Praxis aufhielten als sonst, war es alles andere als ruhig. „Das Telefon hat pausenlos geklingelt“, sagt Catharina Schulz. Na klar, viele Patienten hätten mit der Praxis telefonisch kommuniziert. So sollte es ja auch sein. Aber manchen Abend, so die 20-Jährige, habe sie das Läuten noch gehört, wenn sie längst daheim war. Und es sei auch nicht so einfach gewesen, sich den Praxisbesuchern durch den Mund- und Nasenschutz immer verständlich zu machen. „Wir haben in dieser Zeit gelernt“, uns wieder mehr und gezielter zu artikulieren“, ist sich Bettine Fieberg sicher. „Mit Händen und Füßen, mit Zeichen und Gesten.“

Gemeinsame Arbeit hat Kraft gegeben

„Wir haben uns von Tag zu Tag durchgekämpft“, sagt Pia Meinke. „Eine für alle, alle für eine.“ Aber sie gebe gerne zu, dass sie manchmal gedacht hat: Warum kann ich mich jetzt nicht so wie andere Leute schützen und daheim bleiben? Und verdammt noch mal ja, auch sie habe offen zugegeben, dass sie Angst davor hat, Corona zu bekommen. Letztlich hat die gemeinsame Arbeit immer wieder Kraft gegeben. In den täglichen Besprechungen, wenn mal wieder über die notwendigen Reaktionen auf neue Verordnungen und Richtlinien gesprochen wurde, habe man sich gegenseitig immer wieder Mut gemacht und aufgemuntert.

Auf das bald wieder überall Normalität einzieht – auch in der Praxis für Allgemeinmedizin von Bettine Fieberg (r.) und ihren Schwestern Antje (l.), Pia (2.v.l.) und Catharina in Oranienburg. Quelle: Bert Wittke

Dabei ist das Team jeden Tag ein Stück weiter zusammengewachsen und einer ist für den anderen da – wie in einer richtigen Familie.

Von Bert Wittke