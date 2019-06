Oranienburg

Kurz nach seiner Wahl wirkte er noch ganz cool. Später im Präsidium auf der Bühne der Orangerie musste dann aber auch er der Hitze Tribut zollen und zog sein Jackett aus: Dirk Blettermann ( SPD).

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) gratuliert Dirk Bletter mann zur Wahl. Quelle: Bert Wittke

Der Oranienburger war von seiner Fraktion in der konstituierenden Sitzung am Montagabend von seiner Fraktion für den Vorsitz der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagen worden. Mit Mario Etzold (Die Partei) gab es noch einen zweiten Kandidaten für diesen Posten. Mario Etzold hatte sich selbst vorgeschlagen. In geheimer Abstimmung erhielt Dirk Blettermann 30 von 34 möglichen Stimmen (drei Stadtverordnete fehlten), Mario Etzold kam auf vier Stimmen. „Jetzt bin ich aber doch sehr berührt“, sagte der Gewählte. Nicht nur, dass die sieben Mitglieder seiner Fraktion für ihn votiert hätten, insgesamt 30 Stimmen bekommen zu haben, empfinde er als Anerkennung für seine langjährige Arbeit im Stadtparlament. Er bedanke sich für dieses Vertrauen, sagte Dirk Blettermann und rief den Anwesenden zu: „Nun frisch ans Werk!“

Nicole Walter-Mundt (CDU/l.) wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Hier nimmt sie die Glückwünsche von Grit Hörig entgegen. Quelle: Bert Wittke

Zur stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung wurde Nicole Walter-Mundt ( CDU) gewählt. Auch für diesen Posten brachte sich Mario Etzold selbst ins Spiel, so dass es eine weitere geheime Abstimmung gab. In dieser kam Nicole Walter-Mundt auf 23, Mario Etzold auf neuen Stimmen. Zwei Stimmen waren ungültig.

Zu Mitgliedern des Hauptausschusses wurden bei zwei Enthaltungen bestellt: Jennifer Collin und Matthias Hennig (beide SPD), Grit Hörig und Werner Mundt (beide CDU), Timm Zimmermann und Sascha Schiwek (beide AfD), Ralph Bujok und Olaf Kästner (beide Die Linke), Thomas Hebestreit ( Bündnis 90/Die Grünen), Antje Wendt (FWO/Piraten) und Daniel Langhoff ( FDP).

Vor der konstituierenden Sitzung hatte Pfarrer Markus Schütte einen ökumenischen Gottesdienst in der Orangerie abgehalten, dem 13 Stadtverordnete sowie weitere Gäste beiwohnten.

Von Bert Wittke