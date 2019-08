Oranienburg

Eine denkwürdige Versammlung erlebten Oranienburgs Stadtverordnete am Montagabend bei ihrer konstituierenden Sitzung in der Orangerie im Schlosspark. Nachdem die Beschlussfassungen zur neuen Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) und der Ortsbeiräte, deren Zuständigkeitsordnung und die Besetzung der Ausschussvorsitze noch geräuschlos über die Bühne gegangen waren, sorgte die Berufung der sachkundigen Einwohner als beratende Mitglieder in die Ausschüsse zum ersten Mal für Unruhe.

CDU-Mitglied Klaus Rogosky droht Parteiausschluss

So erzeugte die Aufstellung von CDU-Mitglied Klaus Rogosky als sachkundiger Einwohner für die AfD-Fraktion erheblichen Unmut in der CDU-Fraktion, die folglich, so Fraktionschef Werner Mundt, dem vorgelegten Beschlussentwurf nicht zustimmen wollte und zunächst eine Einzelabstimmung aller 45 aufgestellten Personen beantragte. Schlussendlich wurde doch im Block abgestimmt, Rogosky wird demnächst die AfD-Fraktion in den kommenden fünf Jahren sowohl im Ausschuss für Rechnungsprüfung und Vergaben als auch im Werksausschuss unterstützen. Wie die Oranienburger CDU am Dienstag mitteilte, sei diese Entscheidung „ausdrücklich gegen den erklärten Willen der CDU-Fraktion gefallen“. Diese habe von Rogoskys Absicht, künftig für die AfD als sachkundiger Einwohner zu fungieren, zu keiner Zeit Kenntnis gehabt, auch ein Austrittsgesuch liege der CDU nicht vor. Fraktionsvize Christian Howe sagte dazu: „Wir sind über die Entscheidung von Herrn Rogosky hochgradig irritiert. Man kann nicht der Diener zweier Herren sein – einerseits Mitglied der CDU und andererseits Fraktionsmitglied der AfD.“ Mit dem Grundverständnis der CDU-Fraktion von Anstand und Loyalität sei dies nicht vereinbar. Der Oranienburger CDU-Vorstand hat dem Kreisverband Oberhavel den Sachverhalt bereits vorgelegt und diesen um Prüfung des weiteren Verfahrens gebeten. An dessen Ende könne auch der Parteiausschluss von Klaus Rogosky stehen, hieß es dazu.

„Arbeitsfähig“ nach einer guten Stunde

Geräuschlos funktionierte anschließend die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder städtischer Gesellschaften sowie der Verbandsversammlung des NiederbarnimerWasser- und Abwasserzweckverbandes und die Festlegung der damit verbundenen Aufwandsentschädigungen. Dann endlich war die SVV konstituiert. „Damit sind wir jetzt arbeitsfähig“, vermeldete der Vorsitzende Dirk Blettermann ( SPD) gegen 18.15 Uhr.

Bürgermeister beantragt erneutes Bekenntnis zum Toleranz-Leitbild

In den Feierabend ging es damit für die Stadtverordneten jedoch noch nicht. So sorgten die letzten beiden Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung – die Erneuerung des Toleranz-Leitbildes der Stadt sowie ein AfD-Antrag zur Positionierung der Oranienburger Kommunalpolitiker „gegen jeglichen Extremismus und jede Form von physischer Gewalt“ – für Diskussionsstoff. Während das von Bürgermeister Alexander Laesicke eingebrachte Toleranz-Leitbild mit einer klaren Mehrheit erneuert wurde, fiel ein dazu eingebrachter Änderungsantrag der AfD-Fraktion ebenso klar durch. Dieser beinhaltete unter anderem eine Ergänzung zu „Menschen, die sich nicht an unsere Gesetze halten, kriminell oder terroristisch in Erscheinung treten, sich nicht umfänglich unserem Grundgesetz unterwerfen oder illegal in unser Land eingereist sind beziehungsweise sich ohne rechtliche Grundlage hier aufhalten“.

AfD-Antrag fällt durch

Auch den anschließenden AfD-Antrag zur Positionierung „gegen jeglichen Extremismus und jegliche Form von physischer Gewalt“ ließen die Stadtverordneten mit klarer Mehrheit durchfallen. Ralph Bujok ( Die Linke) und Thomas Ney (FWO/Piraten) hatten den Antrag zuvor auseinander genommen und unter anderem auf sprachliche und damit inhaltliche Fehler hingewiesen ( Ney: „Damit ist dieser Antrag sinnbefreit.“), während sich die CDU „dieser Schaufenster-Debatte“ enthielt. AfD-Fraktionschef Tim Zimmermann wollte den Antrag schließlich während der Abstimmung wegen eben dieser inhaltlichen Fehler zurückziehen, entging dem Abstimmungsergebnis damit jedoch nicht.

Für die Stadtverordneten und die Besucher der Versammlung dürfte der Sitzungsverlauf einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden fünf Jahre gegeben haben. Weiterer Höhepunkt war eine Schweigeminute, welche die AfD-Fraktion für Verbrechensopfer einforderte – angefangen derer des Norwegers Anders Breivik (2011) bis hin zu einem 36-jährigen Mann, der vor wenigen Wochen in Stuttgart auf offener Straße mit einem Schwert getötet worden war. Die Oranienburger Stadtverordneten entzogen sich dem mit Ausnahme der sechs AfD-Vertreter kollektiv und blieben sitzen. Als „Schauspielerei“ bezeichnete ein Einwurf diesen Auftritt der SVV-Neulinge. Dirk Blettermann mahnte als Vorsitzender der Versammlung die Fraktion um Tim Zimmermann anschließend, dass „derlei Ehrenbezeugungen lediglich dem Versammlungs-Vorsitzenden sowie dem Bürgermeister zustehen“.

Von Nadine Bieneck