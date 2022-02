Orkan Zeynep fegt über Oberhavel: Feuerwehren im Dauereinsatz

Oberhavel

In der vergangenen Nacht gab es im gesamten Landkreis Oberhavel wohl keine Feuerwehr, die ohne Einsatz durch Orkan Zeynep gekommen ist. Wie von den Wetterdiensten vorausgesagt machte sich der stark zunehmende Wind ab dem Abend bemerkbar. Gegen 20.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus Oranienburg und Germendorf etwa in die Bernauer Straße 100 aus.

Lesen Sie auch Orkan Zeynep: 70 Quadratmeter des Dachs vom Nahkauf sind abgedeckt

Dort wurden etwa 70 Quadratmeter des Daches eines Einkaufsmarktes abgedeckt. Die Feuerwehr trag Maßnahmen, um eine weitere Zerstörung des Daches zu verhindern. Nur kurz vorher, etwa gegen 20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Löwenberger Land in den Ortsteil Neulöwenberg alarmiert. Dort war eine Windböe stark genug, um eine Scheune zum Einsturz zu bringen.

Nach MAZ-Informationen wurden am Freitagabend etwa 70 Quadratmeter des Dachs vom Nahkauf in Oranienburg abgedeckt Quelle: Treichel

Sturmschäden und Gebäudebrand für die Feuerwehr Leegebruch

Alles andere als ruhig verlief die Nacht auch für die Feuerwehrleute aus Leegebruch. „Am Freitag um 22.13 Uhr lief bei uns der erste witterungsbedingte Einsatz auf“, berichtete Wehrführer Sebastian Hentschel am Sonnabendvormittag.

Lesen Sie auch Freiwillige Feuerwehr Leegebruch: Die Zeichen stehen auf Zukunft

Bis 9.30 Uhr am Folgetag hatten die Ehrenamtler alle Hände voll zu tun – und dabei blieb es nicht nur bei Sturmschäden. „Zwischenzeitlich wurde uns auch ein Gebäudebrand gemeldet“, so Hentschel weiter. Dabei habe es sich um einen Schwelbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gehandelt. „Es war zum Glück kein ausgedehnter Gebäudebrand, verletzt wurde auch niemand“, so der Ortswehrführer erleichtert.

Die Drehleiter der Feuerwehr Leegebruch war in der Orkan-Nacht heißt begehrt. Quelle: FFW Leegebruch

Dieses Beispiel zeige aber, dass die alltäglichen Einsätze auch vor solchen Extremwetterereignissen nicht halt machen. Vor allem die Drehleiter der Leegebrucher sammelte in der Orkan-Nacht Kilometer. „Sie wurde neben unseren eigenen Einsätzen auch überörtlich durch die extra eingerichtete Befehlsstelle nach Oranienburg, aber auch nach Oberkrämer alarmiert.“

Lesen Sie auch Ylenia“ fegt über Oberhavel: So wütete der Sturm am Donnerstag im Landkreis

Trotzdem sei die Nacht für den erfahrenen Feuerwehrmann kein Ausnahmezustand gewesen, erklärte er. „Die Kameraden haben zwischen den einzelnen Einsätzen auch sehr gut umgeschaltet.“ Zwischendurch sei man sogar dazu übergegangen, die auflaufenden Einsätze selbstständig zu koordinieren, um die Leitstelle in Eberswalde zu unterstützen.

Ausnahmezustand bei der Rettungsleitstelle in Eberswalde

Dort kämpfte man auch am Sonnabendvormittag noch mit den Nachwehen des Orkans. So meldeten die Verantwortlichen um 7.31 Uhr, dass die Notrufleitungen wegen des weiter anhaltenden Orkantiefs massiv überlastet sind. „Die Feuerwehren des Landes arbeiten die Sturmschäden priorisiert ab“, teilte die Leitstelle NordOst weiter mit. Es könne jedoch zu längeren Wartezeiten kommen.

Lesen Sie auch Schnelle Hilfe im Notfall: „Katretter“ jetzt auch in Oberhavel unterwegs

Die Leitstelle in Eberswalde hat eine Warnung über "Katwarn" herausgegeben. Quelle: Screenshot

Die Bürger wurden gebeten, unnötige Anrufe zu vermeiden und den Notruf nur in lebensbedrohlichen Situationen zu nutzen. Menschen, die sich nicht anders zu helfen wussten, wählten daraufhin vermehrt den Notruf der Polizei, wie Robert Müller, Wachdienstführer der Polizeiinspektion Oranienburg erklärte. „Trotz des Orkans war es für die Polizei eine verhältnismäßig ruhige Nacht“ berichtete er. Dafür sei das Einsatzaufkommen mit Anbruch des Tages merklich gestiegen.

Vor allem umgestürzte Bäume machten den Oberhaveler Feuerwehren zu schaffen. Quelle: FFW Leegebruch

Ein Einsatz der Feuerwehr bei Fürstenberg wurde im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig: Dort hatte „Zeynep“ eine Hochspannungsleitung herunter gerissen, wodurch es in der Folge auch noch zu einem Brand im Unterholz kam. Für die Polizei war die Anfahrt jedoch schnell beendet: Aufgrund zahlreicher umgestürzter Bäume konnten die Beamten nicht zur Einsatzstelle gelangen. Ebenfalls bei Fürstenberg fuhr ein Lkw auf der Bundesstraße 96 gegen einen umgefallenen Baum, wischen Kremmen und Sommerfeld durchschlug ein Ast die Heckscheibe eines Autos. Insgesamt rückte die Oberhaveler Polizei in der zeit von Freitag, 21 Uhr, bis Sonnabend, 9.20 Uhr zu 36 witterungsbedingten Einsätzen aus.

Von Stefanie Fechner