Orkantief Nadia fegt in der Nacht zu Sonntag mit Wucht über Oberhavel: So lief die Nacht

Oberhavel

„In der kommenden Nacht auf Sonntag, zieht das Orkantief ,NADIA’ über Berlin und Brandenburg hinweg. Auch in Glienicke/ Nordbahn muss, besonders ab den Morgenstunden, mit Sturmböen zwischen 90- 100 km/h gerechnet werden.Bitte halten sie sich über die aktuelle Wetterlage in unserer Region auf dem Laufenden.Treffen sie gegebenenfalls Vorkehrungen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.“ Diesen Warnhinweis veröffentlichte die Freiwillige Feuerwehr Glienicke/Nordbahn auf der Facebook-Gemeindeseite.

Schadensmeldungen aus dem gesamten Landkreis Oberhavel

Tatsächlich wehte es zum Teil heftig. „Wir hatten zahlreiche Einsätze, die wir allerdings größtenteils an die Feuerwehren weitergeleitet haben“, sagte Polizei-Dienstgruppenleiter Heiko Bettin am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Gemeldet worden seien umgeknickte Bäume, abgebrochene Äste sowie umgekippte Baustellenabsperrungen. „Bis jetzt hatten wir keine Personenschäden oder größere Sachbeschädigungen“, so der Polizeibeamte.

Sturmtief Nadia zieht über Oberhavel hinweg: der Germendorfer Weg in Schwante. Quelle: P. Neumann

Betroffen von den Meldungen sei das gesamte Kreisgebiet. „Ob Fürstenberg, Hennigsdorf, Kremmen oder Liebenwalde – das ging wirklich von oben bis unten und quer drüber hinweg“, sagte Bettin. Einen Schwerpunkt habe die Polizei bislang nicht ausmachen können.

Stomausfall am späten Sonnabend im Löwenberger Land

Zu einem Stromausfall kam es am Sonnabend gegen 21.45 Uhr im Bereich Löwenberg, Gutengermendorf und Häsen. Eine Anruferin aus der Gutengermendorfer Dorfstraße in Gutengermendorf hatte sich um 21.45 Uhr bei der Polizei gemeldet. Nach ihrer Aussage sprühten Funken an dem Strommast in ihrem Garten. Außerdem sei ein rötliches Glühen wahrzunehmen, berichtet Heiko Bettin. Die Polizei habe daraufhin vergeblich versucht, den Netzbetreiber zu erreichen. Die Anruferin habe das ihrerseits versucht und offenbar Erfolg gehabt. Nach rund einer Stunde soll der Strom laut einer Facebook-Nachricht wieder in den Haushalten der genannten Orte verfügbar gewesen sein.

Einsatz von Polizei und Hennigsdorfer Feuerwehr, nachdem am Abend die S 25 von einem Ast getroffen wurde. Quelle: P. Neumann

In Hennigsdorf war ein Zug der S-Bahnlinie S 25 von einem Ast getroffen worden. Verletzt wurde niemand. Etwa zehn Personen mussten evakuiert werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennigsdorf waren vor Ort.

Germendorfer Weg in Schwante von Bäumen blockiert

In Oberkrämer kam am Sonntagvormittag die Ortsfeuerwehr Vehlefanzum Einsatz, weil im Germendorfer Weg in Schwante Bäume und Äste auf die Fahrbahn sowie in die Telefonleitung gekippt waren.

Sturmtief Nadia zieht über Oberhavel hinweg: Der Germendorfer Weg in Schwante. Quelle: P. Neumann

Aus der Regionalleitstelle des Rettungsdienstes in Eberswalde sind aktuell noch keine konkreten Informationen verfügbar. „Wir haben im Moment sehr zu tun“, hieß es lediglich. Für eine konkretere Auskunft wurde deshalb auf einen späteren Zeitpunkt verwiesen.

Von Helge Treichel