Die „Osteoporose-Selbsthilfegruppe Hennigsdorf“ ist in ganz Deutschland bekannt. Sie ist auf einem Einspielerfilm zu sehen, der jetzt beim bundesweiten Kampagnenstart „Aktionsbündnis Osteoporose“ in Berlin gezeigt wurde. TV-Talkerin Frauke Ludowig übernahm die Moderation. Olympia-Gold-Hochspringerin Heike Henkel ist das Gesicht der Kampagne. Gedreht wurde der Film u. a. in Nieder Neuendorf in der Physiotherapie „Birgit Dehn aktiv & gesund“, wo die Selbsthilfegruppe auch mehrmals die Woche trainiert.