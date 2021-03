Osterei für die MAZ: Natja Guse liebt nicht nur das Backen, sondern auch das Basteln

Flatow

Die dunkle Jahreszeit ist vorüber, Ostern steht vor der Tür – eine gute Gelegenheit, sich mal wieder kreativ auszuleben. Natja Guse aus Flatow ist schon mit dem „Bastelvirus infiziert – besser als Corona“, erzählt sie und sagt: „Es ist wichtig, dass sich die Leute auch mal mit etwas anderem beschäftigen und ein wenig Farbe in den Alltag bringen.“ Eigentlich wollte sie nur die Aktion „Macht Kremmen bunter“ ankurbeln, bei der die Stadt dazu aufrief, Ostereier an verschiedenen Sammelstellen abzugeben, die dann in Kremmen gut sichtbar für alle aufgehängt werden. Eine der Sammelstellen war auch die Bäckerei Guse in Flatow. „Es lief etwas schleppend an, also habe ich selber angefangen zu basteln, um andere zu animieren“, erklärt die Flatowerin. „Ich habe mir Styroporeier, Farben, Pinsel, Pailletten und Schleifenband zusammengesucht. Anfangs ist es mir noch nicht so gelungen, aber schon am nächsten Tag hatte ich 1000 Ideen. Sie sprudelten nur so aus mir hervor und ich konnte gar nicht mehr aufhören mit dem Basteln“, sagt Natja Guse. Als Unterlage benutzte sie gerne die MAZ. „Die ausgelesene natürlich“, betont sie und bekennt: „Ich lese die Zeitung gerne und bin außerdem Fan der Instagram Live Show.“

Beim Malen auf andere Gedanken kommen

Gerne wollte sie von den Redakteuren wissen, ob sie schon Eier bemalt haben. Da sie ihre Frage online wegen Problemen mit dem Internet nicht mehr stellen konnte, schrieb sie einen Brief an die Redaktion und ergänzte diesen mit einem speziellen MAZ-Osterei. Dafür schnitt sie Zeitungsschnipsel aus, klebte diese auf ein Styroporei. Einen Tag musste die Schicht trocknen. Dann kamen noch blaue Pailletten, Stoffblumen und Schleifenband dazu. In der Redaktion war die Freude über dies riesige Ei riesig. Anstelle von Styropor kann man natürlich auch ausgepustete Eier bemalen und lackieren oder gekochte Eier einfärben. Diese sollten dann aber nach kurzer Zeit verspeist werden.

Von Wiebke Wollek