Ostern 2020 im Kleingarten: Was ist erlaubt?

Oberhavel

Die Sonne strahlt, Ostern steht vor der Tür – bestes Gartenwetter. Doch was machen die Kleingärtner in Corona-Zeiten? Was dürfen sie überhaupt?

„Es ist locker, aber anders“, beschreibt Wolfgang Böttcher die Situation in der Gartenanlage Adlerstonberge in Velten, die seit 2007 laut eigenem Beschluss nicht mehr dem Bundeskleingartengesetz unterliegt und somit aus dem Verband der Garten- und Siedlerfreunde (VGS) Oberhavel ausgetreten ist. Seit 1992 bewirtschaftet der 53-Jährige seinen Garten in Sichtweite der A 10. 14 Jahre lang war der Lokführer sogar Vorsitzender der Anlage, bis vor zwei Jahren. Aktuell werkelt er mit seiner Partnerin Meike Stemmerling im Gartenhäuschen. Es wird tapeziert. „Aber wir machen nicht mehr als eine Wand pro Tag, damit die Arbeit noch eine Weile reicht“, sagt er. Denn sein Garten ist durch den gegenwärtigen sechsstreifigen Ausbau der A 10 deutlich kleiner geworden. Die vom Bauamt Velten auferlegte Veränderungssperre schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein. „Ich darf nicht einmal Rasenkantensteine setzen“, so Böttcher. Die ersten Pflanzen hat er dennoch im Garten drapiert – in Pflanzkübeln.

Die Kleingartenanlage Adlerstonberg Velten mit Blick auf die Autobahnbaustelle. Quelle: Helge Treichel

Ansonsten geht das Leben in der Anlage mit ihren verbliebenen gut 40 Gärten seinen gewohnten Gang. „Man kann alles machen“, sagt Böttcher und fügt ein Aber hinzu: „Die Leute gucken sich aus der Ferne an.“ Für die Tage vor Ostern und die Feiertage selbst ist der Plan überschaubar: Schuppen aufräumen, Grillen, Feuerchen, Kaffee trinken, Sitzen zu zweit. Und Baustelle gucken. Das gemeinsame Osterfest mit den zwei Enkeln muss ausfallen. „Die Tochter kommt diesmal nicht“, sagt Meike Stemmerling. „Das tut schon weh, aber man macht das Beste daraus.“ Man habe sogar überlegt, die Osternester zu verstecken und dann wieder wegzufahren. Die Kinder könnten dann später suchen – ohne Großeltern. Selbst ihr als Erzieherin falle es schwer, das den Kindern zu vermitteln.

Ähnliche Überlegungen stellt Hans Adamietz an, um die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Der 51-Jährige ist stellvertretender Vorsitzender des Gartenvereins Adlerstonberg und kandidiert bei der bevorstehenden Neuwahl für den Vorsitz. Sein Plan: Er wird Ostern voraussichtlich mit der Frau und dem Sohn (21) auf dem Grundstück verbringen. Die Tochter (26) können nicht kommen, da sie nicht mehr im Haushalt wohnt. Ansonsten hat er den Anbau von Kartoffeln und Erdbeeren im Blick.

Aushang im Veltener Schaukasten. Quelle: Helge Treichel

Im Schaukasten am Vereinsheim ist ein Schreiben der Stadt Velten vom 3. April ausgehängt. Darin wird auf die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg und das Versammlungsverbot verwiesen. „Die Nutzung von Gärten ist nur den Eigentümern und Pächtern gestattet“, heißt es weiter. Auch hier seien Versammlungen jeglicher Art untersagt. „Ausgenommen von diesem Verbot sind lediglich Familienangehörige oder sonstige Personen, die in einem Hausstand zusammenleben.“ Es wird darum gebeten, die Mindestabstände und Hygienevorschriften einzuhalten und die Anweisungen strikt zu befolgen. „Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden“, heißt es in dem Brief aus dem Büro der Bürgermeisterin.

Kreisverband berät zu Corona-Bestimmungen

Zahlreiche Nachfragen laufen aktuell beim Verband der Garten- und Siedlerfreunde Oberhavel e. V. auf, berichtet Vizevorsitzende Iris Voigt. Der Verband vertritt nach ihren Worten 47 Kleingartenkolonien, Tendenz sinkend. Wesentliche Auskünfte werden bereits im Begrüßungstext des Anrufbeantworters erteilt (03303/40 38 28). Auf der Startseite der Internethomepage https://vgs-oberhavel.de/ läuft ein Text als Banner über den Bildschirm: „Achtung wichtig! Kleingärten im Land Brandenburg dürfen durch auswärtige Mitglieder der Kleingartenanlage (KGA) aufgesucht werden!“ Außerdem ist der Text des gemeinsamen Beschlusses von Bundeskanzlerin und Regierungschefs vom 22. März abrufbar.

Zufahrtsbereich zur Kleingartenanlage Eintracht Orania, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Quelle: Helge Treichel

Konkret gehandelt hat Iris Voigt als Vorsitzende der Oranienburger Kolonie Eintracht Orania mit 237 Parzellen. Der Vorstand hat laut Aushang mehrere Beschlüsse gefasst, die mit sofortiger Wirkung umgesetzt werden und die Mitglieder vor einer möglichen Corona-Infektion schützen sollen. Danach werden die Sprechstunden des Vorstandes bis auf weiteres ausgesetzt, ebenso wie gemeinsame Arbeitseinsätze sowie die Verpachtung des Vereinshauses.

In einem weiteren Aushang wird auf die Festlegungen zur Kontaktbeschränkung verwiesen. „Es ist nicht zulässig, Freunde, Verwandte und Bekannte auf der Parzelle zu empfangen; auch nicht denen bei Abwesenheit des Kleingärtners dort Aufenthalt zu gewähren“, heißt es. Zulässig sei ausschließlich der Aufenthalt des Kleingärtners und unmittelbar zum eigenen Haushalt zählender Familienangehöriger wie Ehepartner und Kinder. „Wir sind zuversichtlich und überzeugt davon, dass sich jeder Kleingärtner unserer Kolonie weiterhin diszipliniert an diese Festlegungen hält und auch Gartennachbarn unterstützt, diese einzuhalten“, schreibt der Vorstand. Gemeinsam könne die Krise gemeistert werden.

Öde und leer: der Festplatz. Quelle: Helge Treichel

Die Konsequenzen werden in einem weiteren Aushang verdeutlicht. Gerade für Menschen aus Ballungszentren gewinne der Kleingarten wieder große Bedeutung – als Oase im Grünen, als Scholle, auf der Obst und Gemüse im biologischen Anbau für den Eigenbedarf angepflanzt und geerntet werden können. Und als Ort, wo man sich in großer Vielfalt körperlich betätigen kann und wo Groß und Klein sich erholen können. „Wir als Kleingärtner haben das Privileg, all diese Vorzüge zu nutzen, noch zu nutzen“, sagt Iris Voigt und warnt zugleich eindringlich: „Setzen wir dieses Privileg nicht durch Unachtsamkeit und sorgloses Handeln aufs Spiel.“

Von Helge Treichel