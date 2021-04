Ostern in Oberhavel – wie Bürgermeister und Amtsdirektoren feiern

Oberhavel

Das Osterfest steht vor der Tür und inmitten der Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders als gewohnt. Osterfeuer sind abgesagt, Reisen sind nicht möglich und auch größere Familienfeiern sind untersagt. Die MAZ hat mal bei Bürgermeistern und Amtsdirektoren aus der Region nachgefragt, was sich für sie ändert.

Alexander Laesicke, Bürgermeister von Oranienburg: „Ostern ist bei uns ein Familienfest und eigentlich sollten alle zusammenfinden. Was dieses Jahr möglich ist, wird wohl erst kurzfristig klar sein, aber sicher wird Ostern bescheidener ausfallen als sonst. Unsere Kinder sind gerade in einem wunderbaren Alter. Eier sind schon ausgeblasen und selbst bemalt. Das Haus ist geschmückt mit selbst gebastelter Deko und die Kinder sind schon aufgeregt wegen der Eiersuche. Bestimmt wird Papa, wie jedes Jahr, auch den Hasen entdecken, wie er gerade hinter einem Strauch verschwindet.“

Jörn Lehmann, Bürgermeister der Ackerbürgerstadt Liebenwalde: „Natürlich beeinträchtigen uns alle die Einschränkungen, so auch zu Ostern. Wir haben die freien Tage in den vergangenen Jahren immer für einen Kurzurlaub an der Ostsee genutzt, dass ist in diesem Jahr leider nicht möglich. So werden wir uns im kleinen, familiären Rahmen zu Hause treffen und das Osterfest gemeinsam genießen. Wir werden gemütlich zusammen Essen und uns einfach nur über das Miteinander freuen. Ansonsten werde ich sicherlich auch mal ein Buch zur Hand nehmen und etwas lesen.“

Frank Stege, Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden: „Zum Glück wohnen wir in Dollgow mitten in einer weitläufigen und idyllischen Natur und können nach Herzenslust im Wald und am See spazieren gehen und die frische Luft genießen. Und natürlich werden für die Kinder, die leider schon zum zweiten Mal auf ihre Großeltern verzichten müssen, bunte Ostereier und Schokoladenosterhasen versteckt. Ein wenig werden wir wohl auch die freien Tage nutzen, um etwas in Haus und Garten zu erledigen. Da gibt ja immer etwas zu tun, aufzuräumen oder jetzt auch Frühjahrsputz zu machen. Für mich gehört auch leckeres Essen und ein schmackhaftes Osterwässerchen zum Fest. Da schwöre ich übrigens auf einen schönen Vodka Beluga.“

Bert Kronenberg, Bürgermeister der Stadt Zehdenick: „Eigentlich wollte ich eine Kurzreise machen und meine Eltern im Rheinland besuchen. Doch aufgrund von Corona habe ich dies in den Sommer verschoben. Auch bei uns in Klein-Mutz fällt das Osterfeuer natürlich aus. Da waren wir sonst immer und haben eine Wurst gegessen, zumal der Platz des Osterfeuers gleich neben unserem Grundstück liegt. So werden wir also selbst was Schönes kochen und ich werde auch wieder einen Hefezopf backen. Und auf dem Tisch wird natürlich ein Osterstrauß stehen, der mit Eiern geschmückt ist. Ich habe sogar noch zwei Exemplare, die ich mal als Kind bemalt habe und die meine Mutter aufgehoben hat. Sicher wird auch im Garten ein wenig gemacht. Vielleicht säen wir ein wenig Sommerblumen und etwas Gemüse aus. Ansonsten tut es auch mal gut, ein paar Tage am Stück auszuspannen und neue Kräfte zu sammeln.“

Bernd-Christian Schneck, Bürgermeister der Gemeinde Löwenberger Land: „Da es also wieder keine Osterfeuer geben kann, werden wir die Zeit für einen Spaziergang nutzen. Dafür kommen der Kleine und auch der Große Lankesee in Frage. Wir sind gerne dort unterwegs, weil die Natur so herrlich und die Luft so schön ist. Ob wir wohl zum ersten Mal Ostern mit unserem Enkel David feiern können, ist noch offen. Das hängt davon ab, wie die Corona-Beschränkungen am Ende ausfallen werden. Aber sicher werden wir meine Eltern besuchen, die ebenfalls in Grünberg leben. Sonst haben wir bei uns im Garten ja immer einige Sachen für Nichten und Neffen versteckt. Aber das wird wohl dieses Jahr ausfallen müssen. Am Karfreitag kommt bei uns immer Fisch auf den Tisch. Und Ostern? Da habe ich was von Entenbrust im Kühlschrank gesehen.“

Robert Philipp, Bürgermeister der Stadt Fürstenberg/Havel: „Langsam haben wir schon Übung darin, das Osterfest unter Corona-Bedingungen zu feiern. Sonst sind wir eigentlich immer gerne an die Ostsee gefahren. So ein Tapetenwechsel tut der Seele immer gut. Doch nun, wo es gilt, unnötige Kontakte zu vermeiden, bleiben wir zu Hause. Und mal ehrlich – hier ist es doch auch sehr schön. Wir haben so viele Seen in der Nähe, wo man spazieren gehen kann – den Stechlin, den Stolpsee oder den Peetschsee. Zum Glück leben wir in einer Gegend, wo es unter Corona möglich ist, sich möglichst weit aus dem Weg zu gehen und Kontakte zu vermeiden. Traditionell werden bei uns natürlich auch Ostereier gefärbt und möglichst so gut versteckt, dass sie nicht gefunden werden können. Ich selbst mag ja Ostereier, die mit Schnaps gefüllt sind.

Steffen Apelt, Bürgermeister der Stadt Hohen Neuendorf: „Mein Osterwochenende wird dem der meisten Hohen Neuendorferinnen und Hohen Neuendorfer gleichen. Wir werden die Tage im engen Familienkreis verbringen, aber sicherlich gutes Essen und ein Glas Wein aus Müllheim oder Bergerac genießen. Hoffentlich erlaubt das Wetter ein paar schöne Spaziergänge, denn ich entspanne gerne beim Gang mit meinem Hund. Wer mich kennt, weiß aber auch, dass ich ein sehr geselliger Mensch bin, und ich gebe gerne zu, dass ich einen Osterbrunch mit Freunden, ein Osterfeuer oder einen Kurzurlaub in der Sonne sehr vermisse – das teile ich sicherlich mit sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern.“

Stephan Zimniok, Bürgermeister von Birkenwerder: „Es wird das zweite Osterfest in der sogenannten Kernfamilie sein. Wir werden die Zeit zu Hause verbringen, beim Spazierengehen, beim Radfahren und bei Gartenarbeit, natürlich mit ausreichend Pausen bei leckerem Essen. Es wird bestimmt auch einen Tag Extremcouching geben mit Büchern oder Fernsehen. Anders als sonst ist, dass wir den Rest der Familie nicht sehen, da das alljährliche Treffen nicht stattfinden wird. Besonders in diesem Jahr ist, dass mein Geburtstag auf den Ostersonntag fällt und es, wie schon im letzten Jahr, keine Feier geben wird. Auch das schon traditionelle Nachbarschaftsosterfeuer bei uns auf dem Hof wird ausfallen. Klingt alles sehr frustrierend, was es ehrlich gesagt auch ist. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass es bald wieder bergauf geht und die stirbt ja bekanntlich erst zum Schluss. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, frohe Ostern.“

Filippo Smaldino, Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land: „Ich bin zu Hause und habe aufgrund der erschwerten Arbeitsbedingungen durch die Pandemie zum Leidwesen meiner Familie dienstlich zu arbeiten. Leider ist der Schreibtisch voll und ich werde versuchen, über die Ostertage – wenn das Telefon nicht ständig klingelt – konzentriert die aufgelaufenen Vorgänge abzuarbeiten. Natürlich wird es zwischendurch die Gassi-Runden mit unserem Hund geben und die „Teatime“, die zwischendurch zusammen beim Angeregten Austausch mit der Familie genossen wird.

Hans Günther Oberlack, Bürgermeister der Gemeinde Glienicke: In diesem Jahr ist bei uns ein Besuch bei meiner Mutter geplant. Zum Glück ist sie schon geimpft. Ansonsten sind wir zu Hause. Was dieses Ostern von den Festen ohne Corona-Pandemie unterscheidet? Das große Familientreffen fällt wie auch schon 2020 aus.

Ines Hübner, Bürgermeisterin der Stadt Velten: „Das Osterfest wird natürlich leider auch bei mir in diesem Jahr nicht wie üblich in großer Familienrunde stattfinden können. Am Ostersonntag kommt nur kurz eine meiner Töchter mit ihren beiden Kindern zur Ostereiersuche im Garten vorbei. Ansonsten werde ich viel Zeit im Freien verbringen. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, endlich ein Hochbeet anzulegen. Und sicherlich werde ich auch die ein oder andere Radtour unternehmen.“

Martin Rother, Bürgermeister der Gemeinde Leegebruch: „Das diesjährige Osterfest wird in unserer Familie wie im vergangenem Jahr ablaufen – in kleinster familiärer Runde mit Frau und Tochter, am Ostersonntag ein leckerer Lammbraten und dazu ein guter Rotwein. Der Rest der Familie wird leider nur virtuell kontaktiert. Was fehlt, ist das private, kleine Osterfeuer mit Freunden, welches eigentlich seit vielen Jahren Tradition war und schon 2020 leider ausfallen musste.“

Thomas Günther, Bürgermeister der Stadt Hennigsdorf: „Normalerweise gehört zu Ostern der Besuch von mindestens einem großen Osterfeuer und das gemeinsame Essen mit Freunden und Verwandten bei uns zum festen Ritual. An diese Stelle treten jetzt ausgedehnte Spaziergänge und eine alte Tradition aus der Kindheit meiner Frau: Das Eiertrudeln mit einem Schlückchen Osterwasser.“

Sebastian Busse, Bürgermeister in Kremmen: „Lockdown-bedingt bleibe ich zu Hause, mit der Familie. Ostersonntag teilen wir uns auf. Am Mittag sind wir bei den Schwiegereltern, später geht es zum Kaffee zu meiner Mutter. Das werden aber alles Terrassenauftritte, wir bleiben wohl draußen. Außerdem werden wir sicher noch eine Runde mit dem Hund spazieren gehen und die Natur genießen. Um nicht in Gefahr zu kommen, irgendwas zu verbreiten. In der Woche nach Ostern habe ich Urlaub. Vielleicht ist dann mal Zeit für einen Tagesausflug. Eigentlich waren wir zu Ostern immer ein paar Tage weg, zum Beispiel machen wir eine Fahrradtour. Das geht dieses Jahr leider nicht. Im Sommerurlaub geht es dann ans Wasser, dieses Jahr an die Nordsee.“

Peter Leys, Bürgermeister in Oberkrämer: „Stichwort Lockdown. Ich werde mit meiner Frau zu Hause sitzen, damit hat es sich. Wir haben ja ein Grundstück, und da gibt es durchaus viel Arbeit. Dass wir nicht mehr machen können, das ist natürlich schade. Wir haben ja auch Kinder und Enkelkinder, die wohnen in Oranienburg und Vehlefanz. Wenn wir uns treffen würden, wäre das ja ohnehin nur sehr eingeschränkt möglich. Wir telefonieren aber, das ist nicht das ganz große Problem. Man sieht sich schon ab und zu mal. Ohne Corona wären wir wahrscheinlich irgendwie nach Österreich gefahren und hätten geschaut, ob wir ein Skigebiet finden, in dem noch Schnee liegt.“

Jens Pamperin, Ortsvorsteher von Friedrichsthal: „Wir werden im ganz kleinen Familienkreis Ostern begehen. Meine Frau wird für uns ein leckeres Frikassee zubereiten. Sehr schade ist natürlich das wir auch in diesem Jahr kein Osterfeuer im Ort austragen können, das war immer ein Highlight für alle. Das bedauere ich sehr, zumal ja bereits im vergangenen Jahr kein Osterfeuer stattfinden konnte. Wir werden auch als Familie in diesem Jahr auf einer Osterfeuer im Garten verzichten.“

Matthias Hennig, Ortsvorsteher von Lehnitz: „Wir werden im engsten Familienkreis Ostern feiern. Über viele Jahre hinweg hatten wir immer Kaninchenbraten zu Ostern zum Essen. In diesem Jahr gibt es bei uns einen leckeren Wildschweinbraten. Schade ist natürlich, dass unser Osterfeuer im Ort nicht stattfinden kann. Teilweise kamen da bis zu 1500 Menschen zusammen in früheren Jahren. Das war natürlich immer ein ganz besonderes Event. Wobei so für mich persönlich in diesem Jahr die doch sehr umfangreiche Vorbereitung wegfällt und ich dadurch ein wenig mehr Zeit habe für meine Familie. Wir werden aber als Ort noch eine Osteraktion starten, Bürger- und Bürgerinnen können uns ihre schönsten Osterfotos zukommen lassen, für die besten Schnappschüsse gibt es Restaurantgutscheine.“

Katrin Kittel, Ortsvorsteherin Schmachtenhagen: „Wir werden im engsten Familienkreis feiern, spazieren gehen und mit den Kindern Eiertrudeln, wie eigentlich jedes Jahr. In diesem Jahr wird es aber deutlich ruhiger zugehen. Dazu werden wir uns mit einem leckeren Essen selbst verwöhnen – was, wissen wir ehrlich gesagt aber noch nicht. Das wird dann spontan entschieden. Sehr schade ist natürlich, dass wir wieder kein Osterfeuer veranstalten können. Darauf hatten sich schon viele im Ort gefreut. Diese Zusammenkünfte fehlen einfach. Es waren immer Veranstaltungen, bei denen die Dorfgemeinschaft sich traf und sich austauschte.Hoffentlich dann wieder 2022.“

