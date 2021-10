Ostprignitz-Ruppin: Aus für alte Windräder

Neuruppin

Der Betrieb lohnte nicht mehr. Planer Christian Wenger-Rosenau aus Nietwerder hat sein erstes Windrad wieder abgebaut. Wenger-Rosenau verkaufte die alte Anlage nach Osteuropa. Dort, wo das Windrad einst stand, „ist wieder grüner Acker wie vorher“.

So wie bei Stendal könnten auch in der Region Prignitz-Ruppin zahlreiche Windräder abgebaut werden. Anlagen, die älter als 20 Jahre alt sind, fallen seit Jahresanfang aus der EEG-Förderung heraus. Für viele Windradbetreiber ist der Betrieb der Anlagen damit nicht mehr wirtschaftlich. Brandenburgweit erhalten bis 2025 etwa 1760 Anlagen keine Förderung mehr – sie könnten stillgelegt oder durch neue leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden.

Wie viele Anlagen in der Region wegen drohender Unwirtschaftlichkeit abgeschaltet werden, lässt sich nicht seriös voraussagen. Für einige Windradbetreiber, so der Leiter der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel Ansgar Kuschel, könne es trotz wegfallender Förderung ein sinnvolles Geschäftsmodell sein, auch alte Windräder laufen zu lassen – die Strompreise waren zuletzt gestiegen.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel hat in den drei Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel 979 Windräder erfasst. Windrad-Planer Wenger-Rosenau schätzt, dass in den kommenden Jahren ein Viertel oder gar ein Drittel der Anlagen in ein kritisches Alter kommt, das einen Rückbau überlegenswert macht. „Es betrifft einen Haufen Windparks.“

Alte Windräder bei Bückwitz

So könnten etwa Windräder, die derzeit bei Bückwitz (Gemeinde Wusterhausen) stehen, verschwinden. Wenger-Rosenau selbst betreibt dort zwei ältere Windräder. Doch hätten inzwischen insgesamt elf Anlagen ein Alter erreicht, der einen wirtschaftlichen Betrieb fraglich macht. Schon jetzt sei klar, dass die alten nicht durch neue Anlagen ersetzt werden könnten, sagt Wenger-Rosenau. Heutige Abstandsregeln würden den Neubau an dieser Stelle verbieten.

Noch ist unklar, wie viele der alten Anlagen repowert werden. Für Wenger-Rosenau erkennt jedoch schon heute ein Dilemma. Lange habe der Ausbau der Windenergie stagniert. „Wir haben einen totalen Zusammenbruch erlebt.“ Jetzt drohe der Rückbau vieler Anlagen. Dabei wächst der Bedarf an Ökostrom.

Großer Bedarf an Öko-Strom

Für den Betrieb von Elektroautos und die Produktion von Wasserstoff werden große Mengen Öko-Strom gebraucht. „Es müssen neue Windräder zugelassen werden, weil wir sie brauchen“, sagt Wenger-Rosenau. „Wenn wir neue Klimaziele haben, müssen wir viel mehr tun.“

Windradbetreiber, die eine Anlage zurück bauen wollen, müssen große Mengen Material recyceln. Bei einem Großteil des Materials – Beton, Stahl, Kupfer – ist das kein Problem. Doch sind die Rotorblätter aus verschiedenen Kunststoffen gefertigt, die Glas- und Carbonfasern verstärkt sind. Für diese Verbundstoffe, die auch in der Autoindustrie verwendet werden, gibt es heute noch keine ausgereiftes Recycling-Verfahren.

Chance in Mildenberg

Auch Wenger-Rosenau denkt über das Repowern von alten Windrädern nach. Zumindest bei einem Windrad, das er bei Mildenberg (Oberhavel) betreibt, wäre das grundsätzlich möglich. Noch hat er sich nicht entschieden.

