Leegebruch

Normalerweise wäre der gestrige Tag – der Abend vor Heiligabend – sein Auftritt gewesen. „Musik bei Kerzenschein und Glühwein“ in der katholischen Kirche Leegebruch. Ein Heimspiel für Maximilian Wabner. „Es ist mein liebstes Konzert“, sagt der Flötist. Sein halbes Leben lang spielt er dort mit, mit 14 Jahren debütierte er. Heute ist er 28, hat sein Studium für Querflöte in Weimar abgeschlossen (Bachelor) und macht derzeit in Wien seinen Master. Vor sechs Jahren hatte der Leegebrucher die musikalische Leitung des Konzertes in seinem Heimatort übernommen. Das hätte er auch in diesem Jahr gemacht. Wenn, ja wenn nicht die Corona-Pandemie dazwischengefunkt hätte. „Es ist ja alles auf null heruntergefahren“, sagt der Musiker. „Ich habe in diesem Jahr ein einziges Konzert gespielt.“

Seit März sei alles tot

Die Branche liegt brach. „Im Dezember ist für uns normalerweise Hochsaison. Überall wird Musik gemacht und mindestens das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Nichts von alledem wird stattfinden“, so Maximilian Wabner.

Er sieht die Kunst- und Kulturbranche von der Pandemie enorm betroffen. Seit März sei alles tot. Die Proben hätten unter verschärften Bedingungen stattgefunden, mit Schutzwänden zwischen den Musikern, zeitversetzt oder gar nicht.

Den vielen Soloselbstständigen ginge es schlecht, den Festangestellten etwas besser. Berufskollegen versuchten über „Wohnzimmer-Streamingkonzerte“ etwas Geld zu verdienen beziehungsweise auf diese Art zu proben. „Aber gerade Klassik-Musik lebt von den Auftritten, von der Atmosphäre, von den Klangeigenschaften“, sagt Max Wabner. Onlinekonzerte seien für ihn ein halbherziger Ersatz. Andere Künstler jobbten sich anderweitig durch die Zeit. Ein Schauspieler ging in den vergangenen Monaten in einer Bäckerei arbeiten, um über die Runden zu kommen.

Semester möchte er wiederholen

Er selbst sei in der glücklichen Lage, immer noch Student zu sein. Nachdem die Pandemie in Österreich im Frühjahr Fahrt aufgenommen hatte, habe er sich sofort nach Hause begeben, nach Leegebruch. „Das hier ist für mich mein Rückzugsort. Ob ich in Wien nicht spiele oder in Leegebruch nicht spiele – es kommt aufs Gleiche raus.“ Der Hochschulbetrieb in Wien wurde eingestellt. Die Querflöte legte er phasenweise beiseite. Es habe kein Ziel gegeben: kein Wettbewerb, kein Konzert, kein Probenspiel. Deshalb verdingte er sich als Altenpfleger und auf dem Bau in der Oberhavel-Region, in den Unternehmen seiner Eltern. Das Semester wiederholt er – wenn Corona so weitergeht – vielleicht noch ein zweites Mal.

Suche nach fester Orchesterstelle

Parallel bewirbt sich Maximilian Wabner bereits auf eine feste Stelle in einem Orchester, deutschlandweit. Auch das Ausland wäre interessant. Solch einen Platz zu bekommen, gleicht dem Knacken eines Jackpots. „Es gibt so viele unglaublich gute Flötisten und nur wenige freie Stellen. Auf die bewerben sich massig Leute aus aller Welt. Schon eine Einladung zu einem Probenspiel zu bekommen, bedeutet etwas“, erklärt der Musiker. Und dann habe man meist nur zwei Minuten, um vorzuspielen. Wenn eine Stelle erstmal weg sei, dann wäre sie das für Jahre. Jüngst hatte der Leegebrucher eine Einladung für ein Probenspiel in Kassel – es wurde drei Tage vorher wegen Corona abgesagt. Ob die Stelle unter den jetzigen Gegebenheiten überhaupt noch besetzt werde, sei unklar, hieß es. „Ich weiß, das alles ist ein selbstgewähltes Leid“, sagt er. Aber es beschreibt die Situation, in der sich Unterhaltungskünstler seit einem Dreivierteljahr befinden. „Diese Ungewissheit, wann und wie es weitergeht, ist anstrengend, die Perspektive fehlt.“ Max Wabner hat seine Flöte mittlerweile wieder in die Hand genommen und übt. „Wenn in diesem Jahr schon nichts ging, muss 2021 eben alles doller werden.“

Von Stefan Blumberg