Für die bis Donnerstag, 11. Juni an das Oberhaveler Gesundheitsamt gemeldeten Verdachtsfälle aus der Oranienburger Park-Kita am Schlossplatz liegen nach derzeitigem Stand nur negative Befunde – insgesamt sind das bisher 29 – vor. Das bedeutet, dass sich der Verdacht auf eine Häufung von Infektionen mit dem Coronavirus in der Einrichtung bisher nicht bestätigt hat. Allerdings stehen insgesamt noch mehr als 30 Testergebnisse aus. Bis zum Donnerstag zeigten 27 Kinder sowie zwei Mitarbeitende der Kita grippale Symptome wie Husten, Schnupfen und Fieber. Für die Erkrankten und weitere Kontaktpersonen hatte das Gesundheitsamt deshalb in der vergangenen Woche eine Reihentestung von insgesamt 44 Personen veranlasst. Inzwischen sind dem Gesundheitsamt weitere Personen bekannt geworden, die ebenfalls Symptome aufweisen. Auch für diese 17 Kinder, Eltern und Mitarbeitende wurden Tests veranlasst. Die Ergebnisse stehen aktuell noch aus.

Derzeit elf bestätigte Erkrankungen

Mit Stand von Montag, 15. Juni, (12.00 Uhr) gibt es derzeit elf bestätigte COVID19-Erkrankungen im Landkreis Oberhavel. Davon befinden sich vier Personen in häuslicher Quarantäne, sieben Personen müssen stationär behandelt werden. Neun Personen sind verstorben. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Oranienburg (4), Hohen Neuendorf (2), Birkenwerder (1), Hennigsdorf (1), Glienicke/Nordbahn (1), Amt Gransee und Gemeinden (1) und Mühlenbecker Land (1). Bisher sind im Landkreis insgesamt 322 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 302 Personen sind bereits genesen – das sind insgesamt 94 Prozent der erfassten Fälle. 2.910 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 103 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus. 1.048 Menschen wurden häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Weiterhin kein COVID19-Fall in Fürstenberg / Havel

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (125), Oranienburg (49), Hohen Neuendorf (34), Velten (21), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (14), Mühlenbecker Land (12), Zehdenick (9), Birkenwerder (9), Löwenberger Land (7), Amt Gransee und Gemeinden (7), Leegebruch (7), Liebenwalde (5) und in Kremmen (4). In Fürstenberg/ Havel gibt es keinen gemeldeten COVID19-Fall.

