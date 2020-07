Pastor Wilhelm Lömpcke stellt sich in Fürstenberg vor

Fürstenberg

Am kommenden Sonntag, 2. August, um 10 Uhr hält Pastor Wilhelm Lömpcke in der Stadtkirche in Fürstenberg/ Havel das erste Mal einen Gottesdienst in der Wasserstadt ab. Für etwa ein Jahr – bis August 2021 – übernimmt er die Vakanzvertretung, die bisher Pastor Christoph Feldkamp inne hatte. Wilhelm Lömpcke war zuletzt für einen Zeitraum von insgesamt 15 Jahren Pastor in der Kirchengemeinde Lärz-Schwarz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und seit dem Jahr 2018 auch für Mirow (ebenfalls Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zuständig. Durch eine Stellenumbesetzung in Wesenberg und Mirow ist Pastor Wilhelm Lömpcke für die Kirchengemeinde Fürstenberg mit 75 Prozent einer vollen Stelle nun in Fürstenberg tätig und mit weiteren 25 Prozent für Öffentlichkeitsarbeit und andere Vertretungsdienste. Fürstenberg gehört aus historischen Gründen zum Kirchenkreis Mecklenburg.

Pastor Wilhelm Lömpcke ist zu erreichen unter wilhelm.loempcke@elkm.de oder unter 0173/6 22 65 92

Von MAZonline