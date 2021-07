Pavillon in Flammen, flüchtender Alkoholfahrer und Sprenggranate auf Grundstück – Oberhaveler Polizisten hatten viel Arbeit

Bötzow

Zwei unbekannte Täter setzen am Samstagmorgen um 2.50 Uhr auf dem Kitagelände in der Veltener Straße in Bötzow einen Pavillon in Brand. Anwohner löschten das Feuer.

Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Eine Strafanzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10 entgegen.

Sprenggranate bei Gartenarbeiten gefunden

Als die Eigentümer eines Grundstücks im Oberjägerweg in Hennigsdorf am Sonnabend eine Gartenbewässerungsanlage installieren wollten, fanden sie beim Ausheben der erforderlichen Gräben auf einen verdächtigen metallischen Gegenstand und verständigten die Polizei. Nach Übermittlung von Fotos an den Munitionsbergungsdienst ist der Fund als 122 Millimeter Sprenggranate russischer Bauart identifiziert worden. ein Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes holte die Granate ab.

35-jähriger Dacia-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle – er hatte 0,72 Promille intus

Ein 35-jähriger Dacia-Fahrer ist am Freitagabend mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Als Polizisten das Auto in der Lehnitzer Straße in Schmachtenhagen anhalten wollten, stoppte der Fahrer kurz ab, trat dann aber aufs Pedal und raste davon.

Die Ordnungshüter hatten sich jedoch das Kennzeichen des Wagens notiert und trafen den Mann bei sich zu Hause an. Dort wurde bei dem 35-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,72 Promille festgestellt. Der Mann war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Mit 1,24 Promille am Steuer – der Mann wurde festgenommen

Bei einer Kontrolle am Freitagabend in der Mühlenbecker Straße in Schildow stoppten Polizisten einen Ford, der zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle roch der 34-jährige Fahrer des wagens nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Der 34-Jährige war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der anschließenden Überprüfung der Person kam heraus, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Neben der Blutprobe, erfolgte die Festnahme des 34-Jährigen

20-Jähriger fährt betrunken Auto, schlägt um sich und pöbelt Arzt an

Am Samstagabend fuhr ein 20-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Pkw VW auf einem Parkplatz in der Zehdenicker Grünstraße umher. Polizisten kontrollierten den jungen Mann und rochen Alkohol. Da der 20-Jährige unkooperativ war und jegliche Tests ablehnte, wurde er zur Bestimmung des Alkoholwerts zum Krankenhaus verbracht. Dort schlug er um sich, so dass er gefesselt und die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt wurde. Während der Blutentnahme äußerte der 20-Jährige rassistische Worte gegenüber dem indischen Arzt. Verletzt wurde niemand. Nach der Blutentnahme wurde der 20-Jährige entlassen.

Von MAZonline