Gransee

Die Stimme von Julina Stendel lädt die Gransee-Besucher auf einen ganz besonderen Stadtrundgang durch die historische Altstadt ein. Die Worte der Sechstklässlerin sind als Intro auf der App zu hören, die am Dienstag vorgestellt wurde. Wer sie sich herunterlädt, lernt Gransee ganz anders, ganz einfach und ganz informativ kennen. Die App ist das Werk von Tim Schulz, Anna Marowsky, Julina Stendel, Lennard Wetzel, Maximilian Mischke und Oliver Raatz von der Computer-Arbeitsgemeinschaft der Stadtschule Gransee (alle Klasse 6 b). Sie stopften unter Anleitung ihrer Lehrerin und AG-Leiterin Cornelia Stöckel die bereits bestehende App namens „Actionbound“ mit Gransee-Infos voll. Das einzige, was der Stadtbesucher für die App braucht, ist ein Smartphone, Spazierbereitschaft und idealerweise Wissensdurst. Und schon kann man sich ins Vergnügen stürzen.

Schüler der Stadtschule Gransee und Lehrerin Cornelia Stöckel bestückten die App mit Inhalten zur Stadt. Quelle: Uwe Halling

Fragen über Fragen – und es gibt Antworten

„Sie erfahren Geschichte und Geschichten unserer schönen Stadt“, heißt es auf einem Flyer, der künftig in Gransee zu sehen sein und auf die App hinweisen soll. Wer weiß, wann in Gransee die Pest ausbrach? Wann fand der Trauerzug von Königin Luise durch Gransee statt? Was befand sich früher im Gebäude des heutigen Heimatmuseums? Warum hieß die Durchfahrt neben dem Ruppiner Tor Waldemar-Tor? Was befand sich im Pulverturm? Wie viele Brunnen gab es 1840 in der Stadt? Wann starb im Kloster der letzte Mönch? Fragen über Fragen. Vor allem aber werden Antworten geliefert.

Bürgermeister Mario Gruschinski probierte die App sofort aus. Quelle: Uwe Halling

Der kleine und der große Stadtrundgang

Konzipiert wurden ein kleiner und ein großer Stadtrundgang. Der kleine dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden, der große zweieinhalb bis drei Stunden. Beide über GPS geführte Touren beginnen und enden jeweils am Heimatmuseum in der Rudolf-Breitscheid-Straße 44. Ein kluger Schachzug, weil dort per freiem W-LAN die App heruntergeladen werden kann. Angesteuert werden von dort aus die Sehenswürdigkeiten der Stadt: Kloster, Kirche, Pulverturm, Kornspeicher, Stadtmauer... An jedem Haltepunkt bekommt der App-Nutzer Informationen zum aktuellen Standort. Zudem sind Schätz- und Quizaufgaben eingebaut.

Staubtrockenes Thema lebendig aufbereitet

„Ich kann euch nur recht herzlich dafür danken. Ihr habt es mit der App geschafft, staubtrockenes Wissen lebendig zu vermitteln: Stadtgeschichte“, sagte der Granseer Bürgermeister Mario Gruschinske ( SPD) am Dienstag. Er selbst probierte die App mit Schülern und Cornelia Stöckel gleich aus. „Ich habe gemerkt, dass ich beim Schätzen Defizite habe“, gab er zu. Allerdings lag er bei der Höhe der Kirche (68 Meter) mit geschätzten 78 Metern recht nah dran.

Das Ruppiner Tor taucht beim digitalen und realen Stadtrundgang auch auf. Quelle: Uwe Halling

Zwei Projekte verschmelzen

Den Gedankenanstoß für das Projekt hatte Bibliotheksleiterin Irina Richter gegeben, die von einer Spiele-App für Kinder berichtete. Es fügte sich eins zum anderen. Die AG hatte bereits im Jahr zuvor einen Gransee-Kalender herausgebracht. Kalender und App verschmolzen auf eine gewisse Art miteinander. „Wir nutzten die Texte und einige Bilder vom Kalender für die App“, sagt Maximilian Mischke (11). „Und wir haben neue Bilder gemacht. Ich zum Beispiel eins vom Krankenhaus.“

Flyer sind binnen kurzer Zeit produziert worden. Quelle: Stefan Blumberg

In der Arbeitsgemeinschaft getüftelt

„Eigentlich wollten wir mit der App schon im Frühjahr herauskommen“, sagt Lehrerin Cornelia Stöckel. „Aber dann kam Corona.“ Jetzt war es aber an der Zeit, den Knüller der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Ich glaube, wir haben fast ein Jahr daran gearbeitet“, sagt Lennard Wetzel (11), einer der Schüler, die die kostenlose App mit Informationen gefüttert haben; immer donnerstags eine Stunde nach dem Unterricht. Und ganz freiwillig.

Von Stefan Blumberg