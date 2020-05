Perfider Betrugsversuch in Beetz: Tochter habe jemanden tot gefahren

Beetz

Der Schock ist Brigitte Ney noch deutlich anzumerken, wenn sie über den Vorfall spricht. „Es ist einfach nur perfide“, findet sie. Was war passiert? Am Donnerstagmittag klingelte das Telefon bei Neys 89-jähriger Mutter. „Am anderen Ende war eine Frau“, schildert Brigitte Ney. Die unbekannte Anruferin erzählte der Seniorin, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte, bei dem die Mutter zweier Kinder ums Leben gekommen sein soll. „Meine Mutter erzählte, im Hintergrund hätte immer wieder jemand hysterisch um Hilfe und nach seiner Mutter gerufen“, erzählt die Beetzerin, die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mit dem Auto unterwegs war, entsetzt.

In der Folge des Unfalls solle die Tochter jetzt festgenommen werden, erzählte die Anruferin weiter. Um dies zu verhindern müssten 100 000 Euro Kaution hinterlegt werden. „Meine Mutter hat der Anruferin dann gesagt, dass sie gar nicht so viel Geld besitzt“, erläutert Brigitte Ney weiter. Diese hätte aber immer wieder nach dem Vermögen der Seniorin gefragt. Als Brigitte Ney wieder zu Hause war, fand sie ihre Mutter weinend und zitternd im Flur vor. „Ich musste ihr bis in den Abend hinein immer wieder versichern, dass alles in Ordnung ist“, so die Beetzerin weiter, die ihre Mutter auch pflegt und sie betreut. Viel geschlafen habe die 89-Jährige auch nicht. „Mir ist es wichtig, dass die Leute erfahren, auf welche perfiden Ideen die Betrüger heute kommen“, zeigt sich Brigitte Ney geschockt.

Anzeige

Polizei gibt Tipps

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord mitteilte, ereignete sich ebenfalls am Donnerstag ein ähnlich gelagerter Fall in Kremmen. „Dort bekam ein 93-jähriger Mann ebenfalls einen Anruf von einem Unbekannten“, schildert Ariane Feierbach den Sachverhalt. Auch dort solle die Tochter des Angerufenen einen Unfall gehabt haben. „In diesem Fall wurden 85 000 Euro Kaution verlangt“, so Feierbach weiter. Der Senior übergab allerdings den Telefonhörer an seine anwesende Tochter, sodass das Gespräch dann beendet wurde. Der Betrugsversuch sei nicht neu, so Ariane Feierbach und rät dazu, das Gespräch zu beenden und sich bei den vermeintlich verunfallten Angehörigen zu erkundigen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Stefanie Fechner