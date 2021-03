Perlen des Naturparks Barnim zu Fuß umrunden

Oberhavel/Barnim

Wer jetzt schon ein, zwei Wochen Jahresurlaub hat und weder die geplante Fernreise noch einen Kurztrip zur Ostsee machen darf, steht vor einem Dilemma: Was tun, um die kostbaren Tage nicht zu vergeuden und andererseits trotzdem einen maximalen Erholungseffekt zu erreichen? Die Antwort liegt manchmal näher als man denkt.

Zur Galerie In der Reihe „Mein Tipp“ stellt MAZ-Reporter Helge Treichel wunderschöne Ausflugsziele im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Oberhavel und Barnim vor. Die Seenkette zwischen Wandlitz und Biesenthal bietet wunderschöne Möglichkeiten zum Wandern und Staunen.

Wer dann doch mal etwas Anderes als den x-ten Spaziergang an Havel und Lehnitzsee, Briese und Vehlefanzer Mühlensee unternehmen möchte, dem sei ein Blick in Richtung östliche Kreisgrenze empfohlen. Direkt dahinter, in der erstaunlich weitläufigen Gemeinde Wandlitz, lassen sich einige Perlen des Naturparks Barnim entdecken. Erste Empfehlung ist der Liepnitzsee mit seiner Insel in der Mitte. Dieser See ist sehr gut mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Auto zu erreichen. Deshalb kann es an Wochenenden durchaus voll werden, weil es nur acht Kilometer bis zur Berliner Stadtgrenze sind. Parkmöglichkeiten gibt es beim Forsthaus direkt an der B 273. Von dort aus ist es nicht weit bis zum malerischen Rundweg, der etwa neun Kilometer lang ist und zumeist direkt am Ufer verläuft. Gerade im Sommer verleitet das zu einem Bad in einem der saubersten Seen Brandenburgs. Eine Augenweide sind die Baumriesen mit ihren weit verzweigten Wurzeln. Einige von ihnen sind umgestürzt und bieten in ihrem Sterben viel Platz für neues Leben. Eine Besonderheit sind die mitunter stark ansteigenden Uferbereiche. Denn der See ist eine Hinterlassenschaft der Weichseleiszeit und liegt in einer Rinne, die von bis zu 30 Meter hohen Endmoränen umgeben ist. Immer wieder laden lauschige Plätze zum Verweilen ein. Das Hotel und Restaurant Jägerheim Ützdorf bietet eine willkommene Gelegenheit, sich zu stärken. Das gilt in Pandemiezeiten leider nur bedingt.

Eine ganz ähnliche Landschaft bietet der Hellsee, der ebenfalls in der eiszeitlichen Rinne liegt und als Ziel für einen gesonderten Ausflug taugt. Seine Ufer sind besonders steil und bieten atemberaubende Ausblicke, die durchaus ein wenig an die Küstenlandschaft im Naturpark Jasmund auf Rügen erinnern. Für die knapp neun Kilometer lange Hellsee-Runde bietet sich ein Start am Schloss Lanke an. Eine Einkehrmöglichkeit hält das nahe Hotel und Restaurant Seeschloss bereit (vorher informieren). Auf diese Weise lassen sich spannende Urlaubstage in der Heimat verbringen.

Von Helge Treichel