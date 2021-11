Personalengpass bei Lebensmittelkontrolleuren in der Kreisverwaltung Oberhavel

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel hat offenbar einen Personalengpass bei seinen Lebensmittelkontrolleuren. So wurden im Jahr 2018 offenbar nur etwa halb so viele Lebensmittelkontrollen durchgeführt wie vorgesehen, wie die Kreisverwaltung nun bestätigt. „Auf Grund der seit Jahren angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf ausgebildete Lebensmittelkontrolleure sind im Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt leider nicht alle vorhandenen Stellen personell besetzt. Aus diesem Grunde konnten in den vergangenen Jahren und können auch aktuell nicht alle vorgesehenen Lebensmittelkontrollen durchgeführt werden“, erklärt Kreis-Sprecherin Irina Schmidt dazu auf MAZ-Anfrage.

Die Probleme des Arbeitsmarktes für Lebensmittelkontrolleure träfen derzeit alle Landkreise gleichermaßen, so dass erschwerend eine gewisse Konkurrenz zwischen den Landkreisen besteht. „Das Ausscheiden von Kollegen in den Ruhestand erschwert die personelle Situation zusätzlich. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Landkreis Oberhavel vor über zwei Jahren damit begonnen, selbst Lebensmittelkontrolleure auszubilden“, erklärt Irina Schmidt weiter.

Die Verwaltung hofft auf Entspannung der Lage

Die ersten zwei Kollegen hätten im Sommer 2021 die Ausbildung abgeschlossen und seien nun im Einsatz. Ein weiterer Kollege beginne im nächsten Jahr seine Ausbildung. „Seit Jahresbeginn 2021 erfolgen die Stellenausschreibungen für Lebensmittelkontrolleure unter Inaussichtstellung einer tariflichen Zulage. Wir hoffen, dass wir durch diese Maßnahmen die personelle Situation in diesem Bereich in naher Zukunft verbessern können“, so Oberhavels Sprecherin abschließend.

Der Verbraucherrechtsaktivist Martin Rücker hatte offenbar den Landkreis Oberhavel ins Visier genommen. In einem Twitter-Beitrag aus der vergangenen Woche kritisierte er, dass der Landkreis die Herausgabe von Daten zu Lebensmittelkontrollen lange Zeit verweigert hatte.

Von Marco Paetzel