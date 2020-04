Pferde-Erlebnisse futsch wegen Corona

Oberhavel

Friedlich grasen die 60 Ponys auf den Wiesen der „Ponyfarm“ in Gutengermendorf im Löwenberger Land. Doch die Idylle trügt. Kein Kinderlachen ist dort zu hören und Hof-Inhaberin Claudia Pigorsch (54) bangt um ihre Existenz. „Sonst ist unser Hof immer voll mit Kindern. Sie sind sehr traurig, dass auch unser Hof für sie nun verschlossen bleiben muss“, sagt Claudia Pigorsch.

Der Pferdehalterin brechen seit Wochen die dringend benötigten Einnahmen weg. „Wir haben sonst auch kleine Gäste aus Kindertagesstätten und Schulen und geben Reitunterricht. Sechs Mitarbeiter mussten wir schon nach Hause schicken. Wenn die Einnahmen aus den Sommerferien nun auch noch wegfallen, ist die Zukunft unseres Betriebes gefährdet. Pro Monat brauchen wir allein für das Heu rund 3000 Euro. Darüber hinaus müssen wir auch den Kredit für den Stall bedienen“, sagt Claudia Pigorsch. Die meisten der 60 Pferde sind Schulpferde. Nur ein kleiner Teil davon ist aus ihrer Deutschen-Reitpony-Zucht.

Anzeige

Reiten auf der „Ponyfarm“ in Gutengermendorf im Löwenberger Land fällt erstmal aus. Quelle: privat

Per Whats-App kommunizieren nun die 17 Voltigierkinder vom Reit- und Fahrverein Staffelde, wo auch die Voltigiergruppe zugehört. Auch für sie ist seit 14. März Kuscheln mit Voltigierpferd Casanova tabu. Seit dem findet kein Training mehr statt. „Die Kinder fragen mich oft per Whats-App wie es Casanova geht“, sagt die 2. Vereinsvorsitzende Susanne Diderich (54). „Ich schicke ihnen Bilder von Casanova und freue mich, wenn sich dann die Kinder darüber freuen, ein Lebenszeichen von ihrem Casanova zu bekommen.“

Die Voltiergierkinder vom Reit- und Fahrverein Staffelde freuen sich, dass sie hoffentlich bald ihr Voltigierpferd Casanova wiedersehen. Quelle: Jeannette Hix

Normalerweise ist auf dem Hof von Matthias Herzberg jeden Sonnabend von 10 bis 13 Uhr Training für die Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren. Bevor sie sonst auf Casanova turnen dürfen, ist aber erstmal aufwärmen am Holzpferd angesagt. Die Mitgliedsgebühr ab 30 Euro im Jahr kann aber, trotzt derzeitigem Trainingsverbot, nicht storniert werden. „Das Pferd muss ja versorgt werden. Damit entstehen uns Kosten, die wir decken müssen“, sagt Susanne Diderich. Am 20. März hatten die Kinder einen Grund zum Feiern. Da wurde Casanova 15 Jahre alt. Als Geschenk gab’s Möhrchen, Bananen und ein Beweisfoto per Whats-App-Nachricht .

Auch beim Voltigier- und Reitverein „Birkenhof Oberhavel“ um Martina Mielke heißt es jetzt für 35 Vereinsmitglieder: „Zutritt verboten“. „Da die Pferde aber trotzdem versorgt und bewegt werden müssen, gibt es eine Liste, in der sich jeder eintragen muss, der Dienst hat“, sagt Martina Mielke. So muss jeder „Diensthabende“ dokumentieren, wann und zu welcher Zeit er den Hof betreten hat. Vier Voltigierpferde stehen auf dem Hof, auf dem sonst immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr, donnerstags von 17 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 10 Uhr Training angesagt ist. Jetzt warten die kleinen Pferdefreunde schon ungeduldig, dass sie endlich wieder mit den Pferde trainieren dürfen.

Die Turnerinnen vom Voltigier- und Reitverein „Birkenhof Oberhavel“ stehen schon in den Startlöchern, um bald wieder zu trainieren.berhavel - Reitställe in Sorge - wegen Corona bleiben die Kinder in den Ferien weg, Einnahmen fehlen Quelle: privat

Das harte Training der letzten Jahre hat auf dem Birkenhof schon Früchte getragen – viele Schleifen und Pokale haben die Sportler eingeheimst. 2017 wurden sie Landesmeister Berlin-Brandenburg, heimsten den 1. Platz der M-Gruppen auf der Norddeutschen Meisterschaft ein und machten beim Deutschen Voltigierpokal den 4. Platz. Auch 2019 waren sie wieder erfolgreich.

Beim „Reitclub Löwenberger Land“ lagen die roten, gelben und blauen Sieger-Schleifen schon bereit. Denn jedes Jahr am 1. April richtet der Vorsitzende vom Reitclub Tobias Pfitzmann (49) das große Turnier in Linde aus, das mit über 1000 Starts bei großen und kleinen Dressur-, Spring- und Gelände-Reitern sowie Kutschen-Startern schon lange kein Geheimtipp mehr ist. „Besonders die Kinder waren traurig, dass das Turnier diesmal nicht stattfinden durfte“, sagt Diplom-Landwirt Tobias Pfitzmann (49), der selbst Pferde der Rasse „Deutsches Sportpferd“ züchtet.

Tobias Pfitzmann vom Reitclub Löwenberger Land richtet seit Jahren das große Turnier in Linde aus. Quelle: privat

Kein Wunder, dass die kleinen Teilnehmer besonders traurig waren – haben sie doch schon seit Monaten für das Turnier trainiert. Die kleinsten Starter sind vier Jahre alt und starten zum Beispiel bei der sogenannten Geländeführzügelklasse, bei der sie schon alleine reiten, aber aus Sicherheitsgründen noch von einem erfahrenen Pferdefan geführt werden müssen. Aber die Sieger-Schleifen liegen ja auch im Reitclub bereit und es gibt bestimmt bald eine neue Möglichkeit, sie aus der Schublade zu holen und sie an die Trense eines Rosses mit einem stolzen Reiter darauf, anzuheften.

www.vrv-birkenhof-oberhavel. jimdofree.com/

Von Jeannette Hix