Oranienburg

Ein Pferdeanhänger der Marke Hambaur ist in Oranienburg gestohlen worden. Der Anhänger war am 6. Oktober auf einer öffentlichen Parkfläche in der Straße Am Wiesengrund abgestellt worden. Als der er am 10. Oktober dort abgeholt werden sollte, war er verschwunden.

Der Anhänger trug zur Zeit des Diebstahls das Kennzeichen OHV-QH 1. Die Schadenssumme wird mit rund 7000 Euro beziffert. Nach dem Pferdeanhänger wird gefahndet.

Von MAZonline