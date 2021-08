Menz

Hinter Max-Hilmar Borchert liegt ein gebrauchtes Wochenende. Einen großen Schreck gab es für den Springreiter aus Menz schon auf der Anreise zum Reitturnier nach Plöwen (Mecklenburg-Vorpommern). Im uckermärkischen Boitzenburg platzte beim Anhänger seines Turniertrucks, auf dem er drei Pferde geladen hatte, ein Reifen. Plötzlich stand das Rad gänzlich in Flammen. Als wäre ein Unglück nicht schon genug, musste später auch noch das Turnier vorzeitig abgebrochen werden.

„Ich habe noch gedacht, jetzt wechseln wir eben schnell den Reifen, aber da hat es auch schon gebrannt“, erinnert sich Borchert. Als erstes sei es dann darum gegangen, die Tiere in Sicherheit zu bringen, betont der 30-Jährige. „Wir sind ein Stück vorgefahren, um die Anhängerklappe zu öffnen und die Pferde rauszuholen“, so Borchert. Mit Erfolg: „Zum Glück ist keines zu Schaden gekommen.“

Anwohner seien dann mit Feuerlöschern und Wasser schnell zur Stelle gewesen, um den Brand zu löschen. „Die hinzugerufene Feuerwehr musste nur noch kühlen“, erzählt Oberhavels Top-Reiter. „Vielen Dank an die Boitzenburger, die da so schnell geholfen haben.“

Zwei Pferde – insgesamt fünf hatte Max-Hilmar Borchert nach Plöwen mitgenommen – konnte der Reitsportler auf seinen Lkw umladen. „Ein drittes Pferd hat mein Vater noch abgeholt.“

Die Anreise zum Turnier habe er fortgesetzt. „Und ich konnte mich zweimal gut platzieren“, sagt der Menzer. Rang drei in einer Zwei-Sterne-M-Prüfung mit Catherina H und ein sechster Platz in der Ein-Stern-M-Prüfung mit Dustie MHB standen schließlich zu Buche. Am Sonntag sollten weitere Wettbewerbe folgen, doch dazu kam es nicht mehr. „Das Turnier wurde abgebrochen, weil die Wetterlage nicht mehr hergegeben hat“, sagt der Oberhaveler. Starkregen machte ein Weiterreiten unmöglich. „Bevor es zu Verletzungen und schweren Stürzen kommt, ist es besser so.“

Für Max-Hilmar Borchert geht die Grüne Reitsaison jetzt auf die Zielgerade. Mit seinen jungen Pferden werde er noch auf dem einen oder anderen regionalen Turnier reiten – etwa bei Steffen Krehl in Lentzke. Die WM der jungen Pferde aber habe er abgesagt. „Das hat zeitlich nicht reingepasst.“ Vielleicht, so Borchert, werde es Anfang Oktober auch noch ein eigenes Turnier in Großwoltersdorf geben.

Von Christoph Brandhorst