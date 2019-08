Oranienburg

Nicht an, sondern auf die Decke brachte am Freitagnachmittag die Oranienburger Ortsgruppe der „ Fridays for Future“-Bewegung (FFF) rund 50 Jugendliche, Politiker und interessierte Bürger der Stadt auf dem Gelände am Skaterpark zu einem „ Picknick for Future“. Ausdrücklich vor dem Hintergrund der Landtagswahlen am 1. September wollten die Veranstalter damit jungen Menschen und vornehmlich Erstwählern die Möglichkeit geben, direkt mit Politikern und Kandidaten über die Themen zu sprechen, die ihnen auf den Nägeln brennen. „Jugendliche, die zum ersten Mal wählen gehen, sind oft damit überfordert. Wichtig ist , dass sie überhaupt zur Wahl gehen, aber auch, dass sie nicht einfach irgendwas wählen, sondern sich vorher schon mit dem auseinandersetzen, wofür die einzelnen Parteien stehen“, erklärte Tobias Fiedler von der FFF-Initiative die Beweggründe für das Picknick. So wurde auf den Decken nicht nur, aber auch unter anderem über Klimawandel und Nachhaltigkeit, Müllvermeidung, Bildung, Wasserknappheit, Landwirtschaft und Ernährung diskutiert. Rund fünf Wochen Vorbereitung steckten in dem Sit-In, an dem nahezu Vertreter aller Parteien teilnahmen und das mit Unterstützung vieler Kooperationspartner entstand, so unter anderem dem Kreisjugendring Oberhavel, Parents For Future Oberhavel, der Lokalen Agenda 21, der Bürgerinitiative Contra Eierfabrik, der Volksinitiative Klimanotstand Brandenburg und dem ImPuls-Verein.

Tobias Fiedler gehörte zum Organisationsteam der Veranstaltung. Quelle: Robert Roeske

„Wir schauen nur kurz vorbei, ob alles in Ordnung ist. Die Veranstaltung ist ordnungsgemäß angemeldet, alles läuft nach Plan“, meinte ein sichtlich entspannter Revierpolizist am Rande der Picknickfläche. Nur auf der Durchreise („Ich habe gleich schon den nächsten Termin“) war auch Bürgermeister Alexander Laesicke, der die Veranstaltung und das Engagement der jungen Leute sehr begrüßte. „Das ist eine gute, eine wichtige Veranstaltung, die zudem herrlich unkonventionell ist. Es ist gut, dass die jungen Leute ihre Meinung vertreten und Antworten auf ihre Fragen einfordern und die Politiker bereit sind, herzukommen, um diese Fragen zu beantworten“.

Meike Kulgemeier (M.) war mit Sohn Lennard Kober (r.) und Gero Gewald zum Picknick gekommen. Quelle: Robert Roeske

Tobias Fiedler, der als Moderator durch die Veranstaltung führte, war mit dem Zulauf auf den Picknickdecken zufrieden. „Klar hätten noch ein paar mehr Leute kommen können, aber das ist schon okay.“Auch die Politiker habe man „offen eingeladen, wer kommen will, kommt“. Die entspannte Atmosphäre bei bestem Sommerwetter kam bei den Gästen an. „Es ist schön hier, auch, dass so viele Menschen jeden Alters gekommen sind“, befand Meike Kulgemeier. Sie sei „aus Sorge um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder“ gekommen.

Tobias Fiedler ärgerte sich am Ende des Tages dann schließlich doch noch: „Ich würde so gern wählen gehen. Aber – ich darf nicht.“ Der Zehntklässler des Oranienburger Louise-Henriette-Gymnasiums feiert erst am 3. September, zwei Tage nach den Landtagswahlen, seinen 16. Geburtstag und ist erst dann wahlberechtigt.

Von Nadine Bieneck