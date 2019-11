Velten

Ein 19-jährige Renault-Fahrer, der am Mittwochmorgen auf der Bergstraße in Velten unterwegs war, geriet dort gegen 7.45 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Dieser entzog er sich jedoch, indem er mit seinem Wagen die Flucht ergriff. Erst in Leegebruch hielt er an. Neben ihm auf dem Beifahrersitz befand sich zu diesem Zeitpunkt seine offensichtlich schwangere Lebensgefährtin.

Zahlreiche Verstöße festgestellt

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 19-Jährige ist zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen sowie der Pkw wurden beschlagnahmt und entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Von MAZonline