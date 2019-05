Birkenwerder

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße in Birkenwerder.

Jugendliche waren dort zunächst mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen und wollten die Straße nahe des Bahnübergangs überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem der Radfahrer, einem 15-jährigen Jungen, und einem Pkw Peugeot. Der Jugendliche wurde bei der Kollision leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war laut Information der Polizei jedoch zunächst nicht notwendig.

Der Pkw-Fahrer setzte unterdessen seine Fahrt fort, hinterließ jedoch an der Unfallstelle Fahrzeugteile, die später durch die Polizei gesichert werden konnten. Der 15-Jährige informierte seine Eltern über den Vorfall, die wiederum die Polizei darüber in Kenntnis setzten. Die Beamten konnten den Unfallfahrer vor Ort zunächst nicht mehr ausfindig machen. Da die Gruppe Jugendlicher sich das Kennzeichen des Fahrers hatte merken können, konnte der Halter des Pkw Peugeot ermittelt werden. Beamte der Polizei trafen ihn jedoch bislang noch nicht an seiner Wohnadresse an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle sowie der möglicherweise fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline