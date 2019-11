Ein gescheiterter Einbruchversuch in ein Bürogebäude in Hohen Neuendorf, ein mit Farbeimern beworfenes Bahnhäuschen in Birkenwerder und ein Lkw-Fahrer, der in Velten alkoholisiert und unter Drogen erwischt wird – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 1. November 2019.