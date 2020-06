Pläne für eine moderne Hafencity in Fürstenberg/Havel

Fürstenberg/Havel

Das Ziel ist klar, der Wille ist da, die Planungen sind auf dem Weg. Das Gelände des ehemaligen Kraftfuttermischwerkes in Fürstenberg/ Havel kann sich in absehbarer Zukunft in einen modernen Stadtteil verwandeln, in eine Hafencity, wie das Werbeplakat am Tor verspricht. Die Gebäude sollen je nach Zustand und Bedeutung saniert oder abgerissen werden. Im Bauausschuss war das bereits Thema, und die Stadtverordnetenversammlung Fürstenberg/ Havel fasste in der Sitzung vergangene Woche einstimmige Beschlüsse. Dabei ging es um den Bericht über die vorbereitenden Untersuchungen des Geländes und die förmliche Festsetzung des Sanierungsgebietes, eines Instrumentes, um die städtebaulichen Missstände zu beseitigen. Dass dieses Vorhaben mit Hilfe eines vereinfachten Sanierungsverfahrens gesteuert wird, sieht die Stadt als ausreichend an.

Das einstige Kraftfuttermischwerk in Fürstenberg/Havel. Quelle: Martina Burghardt

Anzeige

Die gesamte Fläche, zu der auch ein unbebautes Stück gegenüber der Schützenstraße entlang der Bahnstrecke gehört, befindet sich in Privateigentum. Das sind etwa zwei Hektar. „Dort“, so Bürgermeister Robert Philipp „wollen die Investoren in den nächsten Jahren ein Erholungs- und Wohngebiet entwickeln.“ Ein Teil der Gebäude gilt als erhaltenswert und stadtbildprägend, sie sollen deshalb möglichst stehen bleiben.

Weitere MAZ+ Artikel

Geplant sind Miet- und Eigentumswohnungen, vor allem in bestehenden Gebäuden am Ufer, gewerbliche und touristische Einrichtungen wie Gastronomie und Dienstleistungen. Darüber hinaus sind Büroräume und Räume „für freie Berufe“ vorgesehen. Die Erschließung der Brachfläche, auch mit Parkplätzen, sowie die Schaffung von Freianlagen sowie der öffentliche Zugang zum Ufer gehören zum Gesamtkonzept. In dem Zuge werden Kaianlagen ausgebaut und Wasserflächen wieder nutzbar gemacht. Der Stadt Fürstenberg/ Havel würde ein Stück der baukulturellen und stadtgeschichtlichen Bedeutung verloren gehen, wenn die Bauten weiter vor sich hin verfallen. An der Nutzung des Geländes für Freizeit und Erholung war lange nicht zu denken, liegt aber sehr im Interesse der Stadt und wird sowohl im Entwurf des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2003 als auch Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Insek) empfohlen.

Das Kraftfuttermischwerk in Fürstenberg/Havel wurde im Jahr 1992 geschlossen. Quelle: Martina Burghardt

Das Kraftfuttermischwerk – auch die Behrnsche Mühle – am Röblinsee wurde 1992 geschlossen. Zuletzt waren etwa 120 Arbeiter und Angestellte dort beschäftigt. Sowohl auf dem Wasser als auch auf der Schiene wurde das Getreide angeliefert. Die Getreidespeicher sind etwa 36 Meter hoch und weithin zu sehen. 2015 wurde das Gelände verkauft.

Welche Bauten erhaltenswert sind wird in dem nun von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Bericht ausführlich dargelegt. Quelle: Martina Burghardt

Während der vorbereitenden Untersuchung wurden sowohl der Baugrund als auch der Zustand der Gebäude so detailliert wie möglich dokumentiert und bewertet. Welche Bauten erhaltenswert sind oder wo die Sanierung nicht empfehlenswert und möglich ist, wird in dem nun von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Bericht ausführlich dargelegt. Die Träger öffentlicher Belange und betroffene Privatpersonen sind am Verfahren beteiligt worden. Ihre Zustimmung wie Hinweise sind Teil des Beschlusses. Grundsätzliche Bedenken oder Einwände gebe es nicht, heißt es in der Auswertung. Tatsächlich überwiege die positive Einstellung gegenüber dem Vorhaben.

Von Martina Burghardt