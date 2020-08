Planschen in Oberhavels Seen: Der Landkreis bestätigt gute Qualität an 26 Badestellen

Oberhavel

Sommer, Sonne, Badespaß: In den Seen des Landkreises Oberhavel ist das ganz offiziell möglich. Denn die zweite Kontrolle der diesjährigen Saison hat keine Beanstandungen der Badewasserqualität ergeben.

Geringe Sichttiefe im Waldbad Zehdenick

Gut einen Monat ist es her, dass das Oberhaveler Gesundheitsamt die Qualität der Badegewässer des Landkreises erstmals im Jahr 2020 kontrolliert hatte. Am 27. und 28. Juli haben die Kontrolleure die Badeseen erneut unter die Lupe genommen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. „Die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchungen ergaben an allen 26 untersuchten Badestellen keinen Grund zu Beanstandungen“, informiert Amtsarzt Christian Schulze. In den Badegewässern wurden Temperaturen zwischen 18,6 Grad Celsius in der Briese in Birkenwerder und 23,0 Grad Celsius im Veltener Bernsteinsee gemessen. Die Temperaturen des Wassers der Badeseen entsprechen denen der Vorjahre in diesem Zeitraum. Die Sichttiefen waren bis auf wenige Ausnahmen gut und lagen in zwölf Badegewässern über einem Meter Tiefe. Die geringsten Sichttiefen wurden mit 40 Zentimetern im Zehdenicker Waldbad sowie mit nur 30 Zentimetern im Großen Wentowsee, ebenfalls in Zehdenick gelegen, gemessen.

Immer vor Ort auf die Wasserqualität achten

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es aufgrund der erwarteten sehr hohen Temperaturen und der damit verbundenen intensiven Sonnenstrahlung in den kommenden Tagen zu einer vermehrten Algenbildung in den Badeseen kommen kann. „Achten Sie deshalb bitte vor Ort auf die Wasserqualität!“, ruft Christian Schulze auf. „Gehen Sie nicht dort baden, wo Sie Ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können.“ Algenmassenentwicklungen sind an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers zu erkennen. Ebenfalls ein Hinweis sind Schlierenbildung an der Wasseroberfläche und Anspülungen im Uferbereich. Die Algenblüten trüben das Wasser, die verminderte Sichttiefe erschwert möglicherweise notwendige Rettungsmaßnahmen.

Kontrollen im Rhythmus von vier Wochen

Da nicht alle Gewässer, die zum Baden einladen, durch das Gesundheitsamt auf deren Qualität überprüft werden, ergeht nochmals der Appell an alle Badegäste, selbst auf Anzeichen der Algenbildung zu achten. Die Kontrolle eines Badegewässers beinhaltet die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle auf Verunreinigungen und Unfallgefahrenquellen. Diese Kontrollen finden in einem Rhythmus von vier Wochen statt. Normalerweise beginnen die Gesundheitsämter im Land Brandenburg bereits während der Vorsaison Mitte Mai mit den Gewässerkontrollen. Wegen der Coronapandemie hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz in diesem Jahr mit der „Allgemeinverfügung zur Bestimmung der Badesaison für das Jahr 2020 im Land Brandenburg“ den Zeitraum für die Überprüfungen der Wasserqualität der Badegewässer auf acht Wochen – vom 13. Juli bis zum 6. September 2020 – verkürzt. Damit sollen die Gesundheitsämter in dieser ohnehin extrem arbeitsintensiven Zeit entlastet werden.

Die detaillierten Ergebnisse der Gewässerkontrollen können unter www.oberhavel.de/badewasser sowie www.luis-bb.de abgerufen und eingesehen werden. Die nächste Kontrolle der Badeseen im Landkreis Oberhavel erfolgt in der 35. Kalenderwoche in der Zeit vom 24. bis 25. August.

