PlusBus soll bald in Oberhavel fahren

Oranienburg

Die Kreisgruppe Oberhavel des Verkehrsclub Deutschlands ( VCD) hat den Beschluss des Kreistages begrüßt, im Haushalt 2021 erstmals 300 000 Euro für die Einrichtung einer PlusBus-Linie von Oranienburg über Wensickendorf und Wandlitz nach Bernau zur Verfügung zu stellen.

VCD-Kreisgruppe begrüßt Kreistagsentscheid

„Endlich fängt der Landkreis an, sich jenseits des Automobils systematisch um die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in ländlichen Regionen zu kümmern und lässt den ersten PlusBus in Oberhavel fahren“, sagte der Sprecher der VCD-Kreisgruppe, Dirk Flege, am Sonntag in einer Mitteilung. Flege: „Die Menschen schätzen diese Qualitäts-Busse sehr. In Deutschland gibt es mittlerweile 100 PlusBus-Linien, alle sind ein Riesenerfolg. In Brandenburg haben bereits 11 der 14 Landkreise ein PlusBus-Angebot, Oberhavel gehört zu den drei Nachzügler-Landkreisen. Wir hoffen, dass Oberhavels erste PlusBus-Linie spätestens ab Sommer 2021 fährt. Davon würden auch die vom Bahnverkehr abgehängten 4.300 Einwohnerinnen und Einwohner in Liebenwalde profitieren, die dann einen attraktiven Zugang zu den Bahnhöfen in Wandlitz und Bernau bekommen.“

Weitere Linien als Ziel

PlusBusse machen Bewohner und Touristen in ländlichen Regionen mobil, indem sie über Gemeinde- und Stadtgrenzen hinweg stündlich mindestens einen Bahnhof mit „garantierten“ Umsteige-Zeiten von 15 Minuten anfahren und den Schienenpersonennahverkehr dort ergänzen, wo keine Züge fahren.Die VCD-Kreisgruppe macht sich für weitere PlusBus-Linien in Oberhavel stark. „Wünschenswert wäre auch eine PlusBus-Linie von Zehdenick (Bahnhof) über Gransee (Bahnhof) und Herzberg (Bahnhof) nach Kremmen (Bahnhof)“, so VCD-Kreisgruppensprecher Dirk Flege.

PlusBusse seit sieben Jahren im Einsatz

Wichtig sei, dass die PlusBusse „nicht parallel zu existierenden Bahnstrecken fahren, sondern Bahnhöfe miteinander verbinden, die sonst nur über große Umwege zu erreichen“ seien. Die ersten PlusBusse gingen im Dezember 2013 im Mitteldeutschen Verkehrsverbund an den Start, seit sechs Jahren setzen auch Verkehrsunternehmen im Land Brandenburg auf die Qualitäts-Busse. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der PlusBusse bis zum Ende der Legislaturperiode zu verdoppeln. Sie bezuschusst PlusBusse mit 40 Cent pro gefahrenem Linienkilometer.

Von MAZonline