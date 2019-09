Oberhavel Oranienburg - Polizei codiert wieder kostenlos Fahrräder auf dem Wochenmarkt Am 06. September codiert die Polizei von 10 bis 13 Uhr Fahrräder auf dem Wochenmarkt. Auch andere Gegenstände können gekennzeichnet werden.

Am Freitag, 6. September bietet die Polizei von 10 bis 13 Uhr eine kostenlose Codierungsaktion auf dem Wochenmarkt in Oranienburg an. (Symbolbild) Quelle: Norbert Stein