Hennigsdorf

Ein Audi Q5 S line ist in Hennigsdorf gestohlen worden. Der Besitzer hatte den Wagen am Donnerstag, 13. August, in der Fontanestraße abgestellt. Am folgenden Montag, 17. August, stellte er am Morgen gegen 7 Uhr das Verschwinden des Wagens fest und meldete den Diebstahl der Polizei.

Der dunkelgraue Wagen ist so gut wie neuwertig, wurde erst 2019 zugelassen. Er trägt das Kennzeichen OHV-TA 777. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem rund 50 000 Euro teuren Fahrzeug eingeleitet.

Von Bert Wittke