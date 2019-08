Schmachtenhagen

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag gegen 16:35 Uhr einen Fahrradfahrer in der Bauernmarktchaussee in Schmachtenhagen. Dabei stellte sich heraus, dass der 57-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, fertigten eine Anzeige und nahmen den Herren zur Ausnüchterung mit auf die Wache.

Von MAZonline