Gransee

Ein Kinderfahrrad der Marke „ Montana“ ist am 9. Juni An der Holländer Mühle in Gransee von Zeugen gefunden und zur Polizei gebracht worden. Bislang konnte das Fahrrad von den Beamten keiner Straftat zugeordnet werde. Die Polizei fragt daher: Wer kennt dieses Fahrrad oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10.

Von MAZonline