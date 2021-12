Oberhavel

Am Wochenende wurden durch Beamte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. Eine 59-jährige Peugeot-Fahrerin wurde mit 1,10 Promille in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf angehalten. Ein 42-jähriger auf der A111 wies 1,76 Promille auf.

Bei einem 23-jähriger Fahrer eines PKW VW in der Augustin-Sandtner-Straße in Oranienburg bestand nach einem Vortest der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Es wurden Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet.

Von MAZonline