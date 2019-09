Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

A10: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Mittwochvormittag (18. September) gegen 9.35 Uhr mit einem Sattelkraftfahrzeug die A10 aus Richtung Autobahndreieck Havelland in Richtung Potsdam und kollidierte aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel mit einem Pkw Daimler. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt jedoch fortsetzen.

Birkenwerder : Betrunkener Kleintransporter Fahrer

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (19. September) gegen 0.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Am Quast in Birkenwerder den Fahrer eines Kleintransporters der Marke Renault. Es stellte sich heraus dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher.

