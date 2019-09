Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Bötzow : Beim Kiffen ertappt

Eine Zeugin teilte der Polizei am frühen Montagabend (9. September) mit, dass zwei Jugendliche in der Veltener Straße in Bötzow Cannabis konsumieren sollen. Die vor Ort prüfenden Beamten stellten einen 19_jährigen sowie die Reste eines Joints fest. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

A10 / Oranienburg : Zwei Unfälle auf der A10 beim Überholen

Gleich zweimal kam es am Montagnachmittag (9. September) auf der A10 in Bereichen der dortigen Bauabschnitte zu Verkehrsunfällen durch fehlerhaftes Verhalten beim Überholvorgang. So streifte eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW beim Überholen im Baustellenbereich der A10 zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oranienburg einen Lastkraftwagen.

Ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan touchierte ebenfalls beim Überholen einen Lkw. Die Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen in beiden Fällen auf etwa 1000 Euro.

Oranienburg : Hitlergruß skandiert

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montag (9. September) gegen 10 Uhr am Oranienburger Bahnhof gegenüber einer Besuchergruppe aus Amerika, Brasilien und England und dann auch noch einer spanischen Gruppe gegenüber den Hitlergruß skandiert haben. Die Gruppen waren auf dem Weg zur Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen. Eine Mitarbeiterin meldete sich gegen 14.15 Uhr bei der Polizei und gab den Sachverhalt zu Protokoll. Die Beamten konnten den Mann, der etwa 40 Jahre alt sein soll, zunächst nicht mehr feststellen. Die Kriminalpolizei der Direktion Nord ermittelt wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

