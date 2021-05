Polizeieinsätze am Wochenende: Gestohlene Autos, rechtsextreme Hetze und Verletzte bei Unfällen

Oberhavel

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag auf dem Rasthof Oberkrämer bei insgesamt fünf Lkw-Aufliegern die Planen aufgeschlitzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Diebe stehlen Opel Insignia in Liebenwalde

Ein Opel Insignia ist am Samstag in der Zeit von 21 bis 22.10 Uhr in Liebenwalde von unbekannten Täter gestohlen worden. Der Wagen stand in der Breiten Straße. Das Auto ist schwarz und trägt die amtlichen Kennzeichen OHV-ZU 706. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Plakate und Graffiti mit verfassungsfeindlichem Inhalt in Zehdenick

In der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter in Zehdenick mehrere Plakate in DIN A3 mit den Aufschriften „GEGEN DEN BEFREIUNGSMYTHOS JN“ sowie „8. MAI 1945 KEIN TAG DER BEFREIUNG ! JN“ und „8. Mai 1945 WIR FEIERN NICHT WIR GEDENKEN! JN“ angebracht. Weiterhin wurden mehrere Graffitis mit dem Slogan: „8. Mai 1945 KEIN TAG DER BEFREIUNG! JN“ an Stromverteilerkästen gesprüht. Strafanzeigen wurden diesbezüglich aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Zwei Unfälle in Kremmen verursacht

Freitagnachmittag kam eine 43-Jährige mit ihrem Pkw Kia in der Ruppiner Straße in kremmen in den Gegenverkehr und prallte dabei mit einem VW Caddy zusammen. Danach fuhr die 43-Jährige weiter und kollidierte nach wenigen Metern mit einem Dacia. Als die 43-Jährige erneut den Entschluss fasste, weiter zu fahren, wurde sie von einem aufmerksamen Busfahrer daran gehindert. Ursache für die Unfälle war ein medizinisches Problem der 43-Jährigen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Alle Fahrzeuge, bis auf der Caddy waren weiterhin fahrbereit. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

57-jähriger Kradfahrer verletzt sich bei Unfall in Schönfließ

Ein 57-jähriger Kradfahrer verletzte sich am Samstagvormittag, als er in der Bergfelder Chaussee in Schönfließ mehrere Fahrzeuge überholte und dabei nicht den entgegenkommenden Pkw Suzuki beachtete. Die 64-jährige Suzuki-Fahrerin versuchte auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Anschließend zog das Krad nach rechts weg und kollidierte noch mit einem Pkw Skoda. Der Kradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Suzuki sowie das Krad Honda waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6500 Euro.

Von MAZonline