Polizeieinsätze in Oberhavel: Auto mit Böllern beschädigt, Seitenscheiben von vier weiteren Wagen eingeschlagen und gescheiterte Einbrecher

Oberhavel

Unbekannte beschädigten am Mittwoch, 12. Mai gegen 22.30 Uhr einen in der Kitzbühler Straße in Oranienburg abgestellten Wagen mit Böllern – der Frontscheibe war danach defekt. Ein möglicher Tatverdächtiger ist der Polizei bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe wurde zunächst auf circa 250 Euro geschätzt.

Zwei unbekannte Männer versuchen in Hennigsdorf einzubrechen

Unbekannte Diebe versuchten am Donnerstag gegen 3.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Hennigsdorf einzudringen. Die beiden männlichen Täter entfernten dafür ein Fliegengitter von der Terrassentür und wollten dann die Tür aufhebeln. Der Besitzer des Hauses bemerkte jedoch die Einbrecher und verständigte die Polizei.

Die Männer flohen daraufhin vom Tatort. Durch die Kriminaltechnik konnten Spuren gesichert werden.

Unbekannte beschädigen in Borgsdorf vier Autos

In der Nacht zu Freitag beschädigten unbekannte Täter in Borgsdorf vier Fahrzeuge, welche in der Berliner Straße abgestellt waren. Sie schlugen jeweils die linken Seitenscheiben ein. Alle Fahrzeughalter wurden von der Polizei vor Ort über die Tat informiert.

Zwei Fahrzeug st0ßen im Kreisverkehr in Kremmen zusammen

Ein Unfall ereignete sich Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L 170, im Kreisverkehr der A24-Anschlussstelle Kremmen. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Kleintransporters der Marke Ford aus Richtung Autobahn kommend in den Kreisverkehr ein und beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines Mercedes Benz, welcher sich im Kreisverkehr aus Richtung Staffelde kommend befand. In der Folge kollidierten beide wagen miteinander. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro.

Von MAZonline