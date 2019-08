Am Sonnabend kamen nochmals Hunderte Gäste in den Schlosspark Schwante. Das Dorffest war die letzte öffentliche Veranstaltung auf dem Gutsgelände, das neue private Eigentümer hat. Der Vorbesitzer Christian Schulz konnte den Ort nicht mehr halten, nach dem ihm in Berlin nach 21 Jahren wirtschaftlich der Hahn zugedreht wurde.