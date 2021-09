Polizeihubschrauber im Dauereinsatz über Oberhavel

Oberhavel

Am Dienstag (21. September) gegen 9.45 Uhr informierte ein 78-jähriger Fürstenberger die Polizei und gab an, dass er von einem 53-jährigen Mann aus Fürstenberg bedroht werde. „Der Jüngere rief den Senior am Dienstag mehrfach an und drohte ihm mit körperlichen Übergriffen“, erläuterte Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Sachverhalt. Daraufhin suchten Polizeibeamte den Wohnort des 53-Jährigen auf, um mit ihm eine so genannte Gefährderansprache durchzuführen. Der Mann entfernte sich jedoch beim Anblick der Polizei zu Fuß von seinem Grundstück und verschwand in unbekannte Richtung.

Umfangreiche Ermittlungen führen nach Schmachtenhagen

„Der Mann konnte durch die Beamten telefonisch kontaktiert werden, äußerte jedoch, ’dass ihm alles egal sei’, erklärte der Pressesprecher weiter. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten am Abend zu einem möglichen Aufenthaltsort des 53-Jährigen in Schmachtenhagen. Dort konnte die Polizei zwei in Frage kommende Grundstücke lokalisieren.

„Dazu unterstützte der Polizeihubschrauber die Kräfte am Boden aus der Luft“, berichtete Daniel Fischer weiter. Schlussendlich konnte der Mann auf einem der Grundstücke angetroffen und durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. „Vorausgegangen war eine nochmalige telefonische Kontaktaufnahme durch die Polizei, so dass der Mann dazu gebracht werden konnte, mit den Beamten zu kooperieren.“ Ein zwischenzeitlich hinzugerufener Notarzt wies den Mann gegen 0.30 Uhr in eine psychiatrische Einrichtung ein.

82-Jährige aus Velten vermisst – Polizeihubschrauber im Einsatz

Eine 82-jährige Frau aus Velten verließ am Montag (20. September) in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung. „Sie wurde letztmalig gegen 4.30 Uhr von einer Nachbarin vor der Wohnungstür gesehen“, berichtete Daniel Fischer. Gegen 7.30 Uhr traf dann ein Pflegedienst bei der Seniorin ein, der sie allerdings nicht in ihrer Wohnung antraf. „Unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers und eines Fährtenhundes wurde bis in die Nacht nach der 82-Jährigen gesucht.“ Da die Dame an Demenz leide konnte auch niemand einschätzen, in welche Richtung sie sich auf den Weg gemacht hatte.

Ein Fährtenhund kam ebenfalls zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr wurde die Vermisste von der Bundespolizei am Flughafen BER aufgegriffen. „Sie war den Beamten aufgefallen, weil sie orientierungslos am Flughafen umher lief.“ Die Angehörigen der Frau wurden verständigt. Diese holten die 82-Jährige vom Flughafen ab.

Von MAZonline