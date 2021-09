Polizeikontrollen in Oberhavel: BMW-Fahrer pustet 2,6 Promille

Oberhavel

Am Wochenende wurden im Bereich der Polizeiinspektion Oberhavel insgesamt neun Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen. Spitzenreiter war ein 31-jähriger BMW-Fahrer. Dieser sollte im Rahmen einer Laserkontrolle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf gestoppt werden. Als der Polizeibeamte mit erhobener Anhaltekelle auf die Fahrbahn trat, fuhr der BMW-Fahrer jedoch ohne seine Geschwindigkeit zu verringern an diesem vorbei.

Polizei beschlagnahmt Führerschein

Im Zuge der sofortigen Nacheile konnte das Fahrzeug dann kurze Zeit später eingeholt und gestoppt werden. Durch die Beamten konnte während der Fahrzeugkontrolle schnell starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt sowie der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Von MAZonline