Gransee

Mit dem Fahrrad befuhr eine 16-jährige Oberhavelerin am Donnerstag gegen 17 Uhr den Kirchplatz in Gransee in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße. Dabei bog ein schwarzer Pkw Audi mit Neuruppiner Kennzeichen von rechts kommend in den Kirchplatz ein, so dass die Radfahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Wie die Polizei mitteilte kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die junge Frau verletzte.

Der unbekannte Fahrer des Pkw beschimpfte die 16-Jährige und verließ die Unfallstelle unerlaubt und ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Radfahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline