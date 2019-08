Birkenwerder.

Eine 72-Jährige aus Birkenwerder kehrte am Sonntag (18. August) gegen 18.50 Uhr in ihre Wohnung in der Hauptstraße zurück. Beim Öffnen der Wohnung sah sie noch zwei unbekannte Jugendliche aus dem Haus flüchten. Offenbar waren beide in das Haus eingebrochen und hatten die Räume durchsucht. Die beiden Flüchtigen konnten auch in der näheren Umgebung nicht mehr durch die Polizei festgestellt werden. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst mit etwa 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline