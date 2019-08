Friedrichsthal

Die Polizei wurde am Donnerstagnachmittag (29. August) gegen 16.30 Uhr an den Grabowsee nach Friedrichsthal gerufen. Dort hielt sich eine Gruppe von neun Jugendlichen an der Badestelle auf und belästigte dort die Ruhesuchenden. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Jugendlichen bereits zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Durch eine Zeugin wurde im Anschluss bekannt, dass die Gruppe zuvor versucht hatte, eine Bank anzuzünden. Die Beamten konnten eindeutig frische Brandspuren an der besagten Bank feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline