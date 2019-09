Hennigsdorf

Zu einer Körperverletzung zwischen drei beteiligten Personen kam es Sonntagabend (1. September) gegen 23 Uhr in einem Lokal am Hennigsdorfer Havelplatz. Hier entstand eine verbale Auseinandersetzung welche sich derart entwickelte, dass der 27-jährige Geschädigte einen Schlag ins Gesicht bekam. In weiterer Folge entwickelte sich ein Gerangel zwischen den Parteien, bei dem der 27-Jährige nach hinten umkippte und eine Kopfplatzwunde erlitt. Wie die Polizei mitteilte wurde der Geschädigte im Anschluss medizinisch im Krankenhaus versorgt. Eine Personenbeschreibung der unbekannten Personen liegt der Polizei vor. Die Täter entfernten sich nach der Auseinandersetzung in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline