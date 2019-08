Oranienburg

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Sonntag Nachmittag (25. August) die Landesstraße 191 von Sachsenhausen aus kommend in Richtung Teerofen. An der Bundesstraße 96 wollte sie nach links in Richtung Nassenheide abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeiangaben offenbar einen 59-jährigen Mann, der ihr auf einem Krad entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Führerschein der 76-Jährigen wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Von MAZonline