Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen polizeibekannten Mann in Hennigsdorf festnehmen, der vorher versucht hatte in ein Wohnobjekt einzudringen. Da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.